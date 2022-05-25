Кровавый кошмар в США: В Техасе школьник застрелил 14 учеников начальной школы и учителя

Полиция ликвидировала стрелка Фото: REUTERS

Во второй половине дня вторника (по часовому поясу американского Техаса) в начальной школе техасского городка Ювалди разыгралась кровавая трагедия: стрелок, которого позднее опознали как ученика старших классов, зашел в учебное заведение и открыл стрельбу.

Губернатор Техаса уже подтвердил, что были застрелены 14 младшеклассников, а также один учитель. Стрелок также погиб – его ликвидировал полицейский.

В Ювалди - хаос, десятки полицейских машин и карет скорой помощи Фото: REUTERS

Первый брифинг губернатора по ситуации в Ювалди был не очень внятным, из-за этого американские СМИ в данный момент сообщают различные данные о числе погибших.

Личность стрелка установлена – им оказался 18-летний Сальвадор Ромас.

Также известно о большом количестве раненых, некоторые из них – в критическом состоянии. В числе последних - 66-летняя женщина, которую предварительно опознали как бабушку стрелка.

В Ювалди сейчас – настоящий хаос: вокруг школы десятки полицейских машин и карет скорой помощи. Там также стоят сотни жителей города, пытающихся найти своих детей и близких.

Список эвакуированных из школы учеников и учителей у центра, где их встречают родственники Фото: REUTERS

Мэр Ювалди поначалу отказывался сообщить точное число жертв, назвав произошедшее «очень плохой информацией». Он намерен огласить точное число погибших только после того, как его офис свяжется со всеми родителями погибших детей.

Президент Байден в курсе событий. Он подписал указ, согласно которому «флаг Соединенных Штатов был приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах, на всей территории Соединенных Штатов, их территорий и владений до заката 28 мая 2022 года».

США – мировой лидер в печальном рейтинге массовых убийств в учебных заведениях. Пока самым массовым расстрелом считается трагедия в школе «Колумбайн» (Литтлтон, Колорадо). 20 апреля 1999 года два ученика этой школы застрелили на ее территории 13 человек и покончили с собой.