Дети в слезах: Агата Муцениеце поделилась своей болью после слухов о свадьбе Прилучного

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце в соцсетях призналась, с каким трудом ей даются командировки. Казалось бы, ее дети должны давно привыкнуть к частым отъездам мамы на съемки, ведь они родились в актерской семье. Но не тут-то было: сын Тимофей и дочка Мия по-прежнему не желают расставаться с ней. Каждое прощание с детьми превращается для Агаты в душераздирающую сцену и отзывается в ее сердце болью.

- Ну все, я помчала… Тимуля расплакался, что я уезжаю… Миюша расстроенная пошла в школу… А мне казалось, что они уже привыкли к тому, что я уезжаю часто, - рассказала Агата по пути в аэропорт.

Дети Агаты с трудом переживают отъезды мамы на съемки. Фото: соцсети.

Детей актрисы нетрудно понять: она только недавно вернулась со съемок в Дагестане. Агата отсутствовала дома почти три недели. И вот теперь – новая поездка. Обычно, когда она снимается, детей к себе забирает бывший муж артистки Павел Прилучный. Но не в этот раз: звезда «Мажора» проводит время на экзотических островах. Прилучный летел в отпуск вместе со своей коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

По слухам, актер и 26-летняя красотка тайно поженились. Пара якобы узаконила свои отношения 12 мая в одном из загсов Москвы, а затем отправилась в медовый месяц на тропические острова. Сами актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха. Что сильно удивляет поклонников Прилучного. Павел не раз говорил, что предпочитает не афишировать свою личную жизнь. После развода с Агатой он закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Мирослава и Павел поселились вместе, их роман продолжался почти два года. Однако за это время Прилучный ни разу не опубликовал в соцсетях совместное фото с Мирославой и даже не намекнул на отношения с ней. И вдруг такая активность: всего за пару дней – с десяток снимков с новоиспеченной «супругой». Все это натолкнуло поклонников на мысль, что никакой свадьбы не было, и Брутян с Прилучным таким образом просто привлекают внимание к новому сезону сериала «В клетке».

Павел Прилучный отдыхает с Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

Впрочем, возможно, свадьба все-таки была. Слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Прилучного с Муцениеце. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович, с которой встречался после развода.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве.