Регина Тодоренко на последних месяцах беременности уехала из России

Регина Тодоренко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Регина Тодоренко дохаживает последние дни беременности. Тем не менее, будущая мама не сидит на месте: она улетела из России на тропический остров. Звезда «Орла и решки» поселилась на Бали. Телеведущая не раз отдыхала здесь, и вот теперь решила снова вернуться в Индонезию.

В соцсетях будущая мама делится красивыми экзотическими снимками и рассказывает подписчикам о своем настроении. Вторая беременность Регины совпала с непростым для нее периодом. После начала спецоперации России ее буквально затравили коллеги и знакомые из Украины. Кроме того, Регина очень переживала за оставшихся в Одессе родителей.

Несмотря на беременность, телеведущая продолжает активно сниматься в разных проектах. В своем блоге Регина намекнула, что ее поездка на Бали тоже связана с работой.

- За время путешествия понимаешь, что съемки за границей - не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли, - написала Тодоренко.

Артистка вместе с мужем, певцом Владом Топаловым уже воспитывает сына Мишу. Фото: соцсети.

Красивый остров Бали настолько умиротворил ее, что Регина даже начала подумывать о том, чтобы родить здесь своего второго ребенка.

- Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем, - отметила телеведущая. - Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?

Об интересном положении Тодоренко стало известно в марте этого года. Артистка вместе с мужем, певцом Владом Топаловым уже воспитывает сына Мишу. Регина и Влад поженились в 2018 году. Звездные родители никогда не скрывали, что хотят еще детей, и на единственном ребенке не остановятся. При этом телеведущая рассказывала, что первые месяцы материнства дались ей нелегко, ведь она одновременно работала и заботилась о новорожденном малыше. К тому же маленький ребенок нарушил привычный ритм семейной жизни. Как признавалась Тодоренко, они с мужем начали отдаляться друг от друга. К счастью, супругам удалось преодолеть эту проблему.

В этот раз во взаимоотношения пары вмешалась политика. Влад Топалов рассказывал в соцсетях, что они с Региной приняли решение не обсуждать дома текущую политическую ситуацию, поскольку хотели всеми силами сохранить семью. С самого начала спецоперации Топалов очень поддерживал жену, столкнувшуюся с ненавистью украинских хейтеров.

- Мой долг как мужа - любить свою жену всегда: и в горе, и в радости, - отметил певец в личном блоге. Топалов уточнил, что его супруге непросто сейчас: «не могу представить себе. Тебя все очень любят. И мы все с тобой».