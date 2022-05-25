В Венгрии введено чрезвычайное положение

Орбан неоднократно высказывался против антироссийских санкций Фото: REUTERS

На фоне конфликта на территории Украины правительство Венгрии приняло решение о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее это решение подержал венгерский парламент. Действие режима чрезвычайного положения начинается с 25 мая.

По словам Орбана, конфликт на Украине и массированные антироссийские санкции со стороны Евросоюза стали причиной колоссальных экономических потрясений и спровоцировали рост цен в стране. В такой ситуации правительство Венгрии видит прямую угрозу финансовой и энергетической независимости государства.

Исходя из этого, власти воспользовались своим конституционным правом объявить в стране чрезвычайное положение, что даст руководству государства возможность без промедления отреагировать любыми доступными способами и в случае необходимости защитить венгерский народ.

Ранее Орбан неоднократно высказывался против антироссийских санкций, предупреждая, что их последствия могут не только спровоцировать голод в Европе, но и привести к появлению массы беженцев на границах стран Евросоюза.

Накануне стало известно, что венгерский премьер отказался обсуждать эмбарго на российскую нефть на предстоящем саммите ЕС, мотивируя свое решение необходимостью получения гарантий европейского финансирования Венгрии, которое позволит стране справиться с последствиями подобного шага.