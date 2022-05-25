В США двухлетний малыш заказал на дом три десятка чизбургеров

Беспечность матери обошлась ей в $91.70 Фото: Shutterstock

Жительнице Техаса Келси Голден пришлось усвоить, что смартфон - не совсем подходящая игрушка для двухлетнего ребенка: малыш, развлекаясь, умудрился заказать в McDonald’s 31 чизбургер через приложение для доставки еды.

Пока мать работала за компьютером, ее сын Барретт добрался до телефона и с упоением принялся нажимать на экран. Женщина не увидела в этом ничего необычного, поскольку прекрасно знала, что малышу очень нравится включать камеру и смотреть на свое изображение.

Но в этот раз все пошло не по плану – через некоторое время на телефон пришло сообщение от службы доставки еды, в котором говорилось, что на выполнение заказа уйдет больше времени чем обычно. Женщина удивилась, поскольку изредка действительно заказывала разного рода фастфуд для своих старших детей-школьников, но в этот раз собрала им завтраки самостоятельно.

Списав все на ошибку, Келси вернулась к своим делам, а после вышла с сыном на крыльцо дома. Именно в этот момент к дому подъехала машина, водитель вытащил из нее огромный пакет из McDonald’s и удивленно переспросил «31 чизбургер?».

Вначале женщина решила, что курьер ошибся, но позже до нее дошел весь комизм ситуации.

– Меня осенило, что Барретт играл с моим телефоном. И заглянув в смартфон, поняла, что он действительно сделал это!», – рассказала Келси Голден.

Позже выяснилось, что малыш не только заказал чизбургеры, которые, кстати, никто в семье не любит, но и оставил более чем щедрые чаевые в размере 25% от заказа.

Беспечность матери обошлась ей в $91.70. А ненужные чизбургеры Келси раздала своим подписчикам в соцсетях и соседям.