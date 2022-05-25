В США предотвратили покушение на экс-президента

Джордж Буш-младший занимал пост главы Белого дома в 2001-2009 годах Фото: REUTERS

Американские спецслужбы заявили, что им удалось предотвратить покушение на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Главной уликой против подозреваемого стала его переписка в мессенджере WhatsApp* с предполагаемыми сообщниками.

По данным ФБР, гражданин Ирака, которого обвиняют в связях с ИГИЛ**, осенью прошлого года отправился в Даллас, где проживает Джордж Буш-младший, для проведения видеосъемки вокруг дома экс-президента. После этого он планировал получить мексиканские гостевые визы для своих сообщников, а позже перевезти их и оружие на территорию США.

Все свои переговоры мужчина вел через мессенджер WhatsApp*, не подозревая, что за ним уже давно наблюдают спецслужбы, контролируя буквально каждое его сообщение.

Кстати, этот случай показывает, что несмотря на заявления ФБР о проблемах с расследованиями ряда серьезных дел в связи с шифрованием данных в мессенджерах, им удается обходить защиту и читать чужие сообщения.

После задержания подозреваемого в покушении на Буша выяснилось, что гражданин Ирака считает экс-президента США ответственным за массовую гибель его соотечественников в 2003 году во время вторжения американских войск.

Джордж Буш-младший занимал пост главы Белого дома в 2001-2009 годах и в 2005 году уже пережил одно покушение: во время его визита в Тбилиси из толпы в направлении трибуны, где находились президенты США и Грузии, была брошена боевая граната, которая по стечению обстоятельств не взорвалась.

*Принадлежит запрещенной в РФ Meta

**«Исламское государство» (ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в РФ