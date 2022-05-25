«Бедный родственник со склочным характером»: Зеленский начал бесить Европу

Владимир Зеленский все больше начинает напоминает «бедного родственника со склочным характером» Фото: REUTERS

С первых дней конфликта с Россией Украина пользуется поддержкой Евросоюза, как информационной, так и материальной. ЕС принял несколько миллионов беженцев из этой страны, начал поставки всех возможных видов вооружения для украинской армии и ввел беспрецедентные санкции против России. Пожалуй, никогда в истории ни одна страна не получала столь значительной помощи, - пишет итальянское агентство ASI.

По идее, для Киева должно быть очевидно, что, помогая Украине, страны ЕС и НАТО учитывают и собственные интересы, ключевыми из которых являются недопущение прямого столкновения с РФ и краха собственных экономик.

Но нет, Владимир Зеленский все больше начинает напоминает «бедного родственника со склочным характером», пишут итальянские СМИ. Подобные персонажи не испытывают благодарности за помощь, а лишь поносят и шантажируют благодетелей за то, что они, на их взгляд, делают недостаточно. Вот и украинский лидер требует все больше и больше, как будто прощупывая предел терпения европейцев.

Наиболее ярким примером этой черной неблагодарности, несомненно, стали оскорбления в адрес немецкого канцлера Шольца, прозвучавшие из уст посла Украины в Берлине, назвавшего одного из высших руководителей Европы «обиженной ливерной колбасой». Подобные вульгарные высказывания являются не только серьезным нарушением дипломатических норм, но и носят откровенно расистский характер, поскольку эксплуатируют оскорбительное клише о немцах как отличных производителей и любителей колбасы. Попросту — «колбасниках».

Достается от украинцев и президенту Франции Макрону, который, мол, способен лишь болтать с Путиным по телефону, но не может оказать реальной поддержки Киеву в борьбе. До оскорблений пока еще не дошло, однако, учитывая уровень украинских чиновников, это видимо, уже не за горами.

И в подобном их поведении нет ничего удивительного - они ведут именно ту риторику, которая востребована их лидером. Ведь с самого начала Зеленский начал разговаривать с Европой в угрожающих тонах, жестко ее критикуя и шантажируя. Достаточно вспомнить заявления Киева о неминуемой ядерной катастрофе, связанной с оккупацией российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Хотя всем было понятно, что русские являются кем угодно, но уж точно не самоубийцами.

НАТО тоже не угодило Зеленскому, охарактеризовавшего в одном из своих видеообращений саммит альянса как «слабый и растерянный».

А уж Евросоюз виноват, по мнению украинского президента, просто по определению.

- ЕС должен иметь единую позицию. Согласно некоторым применяемым санкциям, это не так. Они должны учитывая ту роль, которую Россия играет против Украины. Мы ведь говорим о войне против европейских ценностей, которые защищает Украина, - жаловался Зеленский.

Не иначе как ощущая себя высшим моральным авторитетом, украинский лидер не только продолжает требовать, но и начинает оценивать страны ЕС как каких-нибудь школьников. Литва, Латвия, Эстония и Польша заслуживают оценки «отлично», Франции он поставил «четверк», Греции, Германии и Португалии - жирную тройку. А Венгрия так и вовсе заслужила «позорное» звание «худшего союзника Киева».

Даже в США, считающихся главным союзником Украины, обратили на это внимание.

- Если вы не соответствуете желаниям Зеленского, он говорит вам: стыд и позор, - говорит Номи Клэр Лазар, профессор общественных и международных отношений в Университете Оттавы и специалист по политической риторике. - Вы не можете оскорблять законодателей другой страны, если они не делают то, что вы хотите.

Молодое поколение американских политиков все чаще высказывается против оказания помощи Украине. Так, конгрессмен-республиканец Дэвид Мэдисон Коуторн назвал Зеленского «бандитом», а украинское правительство - «невероятно злым».

В Великобритании тоже зреет недовольство «бедным родственником». Так, английский журналист Мааджид Усман Наваз заявил об этом в эфире американского телеканала FOX: «Конечно, мы поддерживаем Украину. Но все знают, что Зеленский - коррумпированный чиновник и диктатор». По словам Наваза, украинские нацисты при президенте Зеленском, как и ранее при Порошенко, имеют реальную власть в стране.

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