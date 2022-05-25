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В мире25 мая 2022 7:40

«Бедный родственник со склочным характером»: Зеленский начал бесить Европу

Итальянское агентство ASI назвало Зеленского "бедным родственником со склочным характером"
Евгений СУЧКОВ
Владимир Зеленский все больше начинает напоминает «бедного родственника со склочным характером»

Владимир Зеленский все больше начинает напоминает «бедного родственника со склочным характером»

Фото: REUTERS

С первых дней конфликта с Россией Украина пользуется поддержкой Евросоюза, как информационной, так и материальной. ЕС принял несколько миллионов беженцев из этой страны, начал поставки всех возможных видов вооружения для украинской армии и ввел беспрецедентные санкции против России. Пожалуй, никогда в истории ни одна страна не получала столь значительной помощи, - пишет итальянское агентство ASI.

По идее, для Киева должно быть очевидно, что, помогая Украине, страны ЕС и НАТО учитывают и собственные интересы, ключевыми из которых являются недопущение прямого столкновения с РФ и краха собственных экономик.

Но нет, Владимир Зеленский все больше начинает напоминает «бедного родственника со склочным характером», пишут итальянские СМИ. Подобные персонажи не испытывают благодарности за помощь, а лишь поносят и шантажируют благодетелей за то, что они, на их взгляд, делают недостаточно. Вот и украинский лидер требует все больше и больше, как будто прощупывая предел терпения европейцев.

Наиболее ярким примером этой черной неблагодарности, несомненно, стали оскорбления в адрес немецкого канцлера Шольца, прозвучавшие из уст посла Украины в Берлине, назвавшего одного из высших руководителей Европы «обиженной ливерной колбасой». Подобные вульгарные высказывания являются не только серьезным нарушением дипломатических норм, но и носят откровенно расистский характер, поскольку эксплуатируют оскорбительное клише о немцах как отличных производителей и любителей колбасы. Попросту — «колбасниках».

Достается от украинцев и президенту Франции Макрону, который, мол, способен лишь болтать с Путиным по телефону, но не может оказать реальной поддержки Киеву в борьбе. До оскорблений пока еще не дошло, однако, учитывая уровень украинских чиновников, это видимо, уже не за горами.

И в подобном их поведении нет ничего удивительного - они ведут именно ту риторику, которая востребована их лидером. Ведь с самого начала Зеленский начал разговаривать с Европой в угрожающих тонах, жестко ее критикуя и шантажируя. Достаточно вспомнить заявления Киева о неминуемой ядерной катастрофе, связанной с оккупацией российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Хотя всем было понятно, что русские являются кем угодно, но уж точно не самоубийцами.

НАТО тоже не угодило Зеленскому, охарактеризовавшего в одном из своих видеообращений саммит альянса как «слабый и растерянный».

А уж Евросоюз виноват, по мнению украинского президента, просто по определению.

- ЕС должен иметь единую позицию. Согласно некоторым применяемым санкциям, это не так. Они должны учитывая ту роль, которую Россия играет против Украины. Мы ведь говорим о войне против европейских ценностей, которые защищает Украина, - жаловался Зеленский.

Не иначе как ощущая себя высшим моральным авторитетом, украинский лидер не только продолжает требовать, но и начинает оценивать страны ЕС как каких-нибудь школьников. Литва, Латвия, Эстония и Польша заслуживают оценки «отлично», Франции он поставил «четверк», Греции, Германии и Португалии - жирную тройку. А Венгрия так и вовсе заслужила «позорное» звание «худшего союзника Киева».

Даже в США, считающихся главным союзником Украины, обратили на это внимание.

- Если вы не соответствуете желаниям Зеленского, он говорит вам: стыд и позор, - говорит Номи Клэр Лазар, профессор общественных и международных отношений в Университете Оттавы и специалист по политической риторике. - Вы не можете оскорблять законодателей другой страны, если они не делают то, что вы хотите.

Молодое поколение американских политиков все чаще высказывается против оказания помощи Украине. Так, конгрессмен-республиканец Дэвид Мэдисон Коуторн назвал Зеленского «бандитом», а украинское правительство - «невероятно злым».

В Великобритании тоже зреет недовольство «бедным родственником». Так, английский журналист Мааджид Усман Наваз заявил об этом в эфире американского телеканала FOX: «Конечно, мы поддерживаем Украину. Но все знают, что Зеленский - коррумпированный чиновник и диктатор». По словам Наваза, украинские нацисты при президенте Зеленском, как и ранее при Порошенко, имеют реальную власть в стране.

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