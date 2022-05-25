Разведенка с чертенком: 50 парней поборются за сердце Ивлеевой в новом реалити-шоу

Настя Ивлеева станет героиней реалити-шоу, где 50 молодых людей со всей России будут бороться за ее руку и сердце.

Никогда такого не было и вот опять: Настя Ивлеева станет героиней реалити-шоу, где 50 молодых людей со всей России будут бороться за ее руку и сердце. Напомним, после развода с рэпером Элджеем блогер и телеведущая официально все одна да одна. Романтический эксперимент под названием «Сердце Ивлеевой» выйдет на канале «Пятница!».

Формат шоу, мягко говоря, не нов - это же «Холостяк», который на ТНТ уже выходил в женской версии («Замуж за Бузову»). Но, несомненно, «Пятница!» переупакует старую идею по-новому, присовокупив к ней фирменную дерзость и иронию.

«Реалити о дейтинге (т.е. о свиданиях. - Ред.) — очень крутой эксперимент для меня. Меня всегда интересовало, насколько искренни герои проектов о любви и отношениях. Теперь проверю это на себе», - зачем-то говорит сама Настя, делая вид, что не знает, что в таких шоу и на Западе-то редко складываются реальные пары, а за всю их российскую историю и вовсе никогда. «КП» не раз писала, что толпы девушек мечтают, чтобы их взяли в «Холостяк» (равно как и толпы парней, когда искали пару для Бузовой) только для того, чтобы хотя бы чуть-чуть прославиться, а затем монетизировать известность в соцсетях. С главными героями все еще проще: для них это всего лишь хорошо оплачиваемая и весьма непыльная работа.

Разумеется, Ивлееву будут сравнивать с Бузовой, прошедшей через аналогичную программу. Вряд ли Настю устроит положение второй скрипки и она наверняка сделает все, чтобы выиграть это невольное соревнование. Скорее всего, сделать это будет не так трудно: отдавая должное бронебойному характеру Бузовой, нельзя не заметить, что быть по-настоящему искренней на публике ей не слишком удается. Палитра ее эмоций богата, но это всего лишь оттенки лицемерия на потребу самой простодушной публики. Ивлеева устроена сложнее и ее амплуа простой девчонки из народа (даром что таковой она давно не являетс) выглядит более достоверно.

Шоу «Сердце Ивлеевой» покажут осенью.