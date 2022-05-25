Открыли глаза на украинских нацистов: статьи военкоров «Комсомолки» начали перепечатывать в европейских СМИ

Крупнейшее болгарское СМИ опубликовало репортаж военкора "КП" Дмитрия Стешина. Фото: Владимир Андриянов

Похоже, перелом наметился не только на донбасском фронте боевых действий, но и в информационной войне. По крайней мере, все чаще в европейских изданиях появляются скептические публикации в отношении Украины и президента Зеленского (в одном из итальянских изданий его недавно метко назвали «бедным родственником со склочным характером»).

А вот крупнейшее издание Болгарии, ежедневная газета «Труд» для своих читателей перевела репортаж военкора «Комсомолки» Дмитрия Стешина «Агония нацистов на «Азовстали»: ложь и деньги Киева, женщины-снайперы, голод и страшная правда».

Правда, в заголовке болгарские переводчики почему-то использовали слово «бойцы» вместо «нацисты». Но стоит признать, что для страны Евросоюза, где власти ведут подчеркнуто антироссийскую политику (Болгария в числе первых отказалась платить за российский газ по новой рублевой схеме), знакомство читателей с российским взглядом на вещи – уже смелый шаг. «Комсомолка» в свою очередь приветствует его и будет рада, если европейские СМИ переведут и другие репортажи наших военкоров на Донбассе.

Напомним, «Комсомолка» недавно писала о положении дел в Болгарии. Как и во многих восточноевропейских странах, русофобия там насаждается сверху, ориентированными на Европу официальными властями. При этом, согласно опросам общественного мнения, около 60 процентов болгар симпатизируют России. Люди постоянно протестуют за выход из ЕС и НАТО и за дружбу с Москвой. Но их не слышат.

Главные лица страны также расходятся во мнениях. Например, президент Румен Радев заявил, что прозападное правительство действует в иностранных интересах и потребовал от премьер-министра Кирила Петкова разъяснений за энергокризис.

«Государство должно дать конкретный ответ, чьим интересам оно служит - своим или чужим. Наша суверенная позиция разрабатывается в Софии, а не в Киеве», - сказал Радев.

В начале мая в Болгарии прошел митинг оппозиционной партии «Возрождение». В его ходе участники выступили против военной помощи Украине и политике втягивания Болгария в войну. Также они попытались сорвать украинский флаг, размещенный над ратушей Софии. https

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