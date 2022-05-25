Сбербанк объявил об увеличении ставки «Накопительного счёта» до 11% годовых

Сбербанк установил повышенную ставку для своих клиентов, впервые открывающих «Накопительный счет». С 25 мая они будут получать дополнительную надбавку в 2 процентных пункта. Если раньше, начиная с 30 сентября 2020 года, клиент не пользовался этим продуктом, то в течение первых трех месяцев со дня открытия доходность по «Накопительному счету» для него составит 11% годовых.

Чтобы получать максимальный доход, владельцу счета нужно хранить на нем от трех тысяч до одного миллиона рублей. В случае, если остаток на счете будет ниже трех тысяч или больше миллиона, ставка изменится и составит 0,01% годовых.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, «Накопительный счёт» сочетает в себе все достоинства вклада и счета. Он помогает клиенту приумножить свои средства, и в то же время позволяет в любой момент снять со счета деньги или пополнить его.

- Мы продолжаем развивать наш популярный продукт «Накопительный счёт». Это своего рода «гибрид» вклада и счёта: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нём - счёт. Деньги на такой счёт можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии «Накопительного счёта», появилась возможность получать по нему повышенную ставку - 11% годовых, - рассказал Сергей Широков.

В отличие от обычных вкладов у «Накопительного счёта» нет никаких ограничений по пополнению или снятию средств. Клиент по своему желанию может полностью снять с него деньги (на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей). Кроме того, «Накопительный счёт» является бессрочным. Открыть его можно за пару минут в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на веб-сайте Сбербанка. Чтобы получить повышенную ставку, необходимо положить на счет в день открытия хотя бы три тысячи рублей.