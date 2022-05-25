Звезды на кинопремьере: Анастасия Макеева привела всю семью, а Ольга Кабо меняла спутников

Ольга Кабо на красной дорожке позировала с актером Андреем Соколовым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Импортозамещение в кино продолжается: 26 мая в прокат выходит историческая драма "Аманат" о невероятной судьбе "принца Кавказа" - Джамалуддина Шамиля, сына имама Шамиля, выданного отцом в качестве заложника российскому правительству в 1839 году ("аманат" и означает "заложник").

Первыми остросюжетное кино по традиции оценили звезды шоу-бизнеса: вечером вторника, 24 мая знаменитости собрались в кинотеатре "Октябрь" на светской премьере "Аманата". Одной из главных звезд красной дорожки стала Ольга Кабо: после развода 54-летняя актриса буквально расцвела.

...и целовалась с писателем Александром Цыпкиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замысловатый жакет с открытыми плечами, игривые носочки в сеточку, крупные украшения - репортеры не могли отвести глаз от артистки. И она с удовольствием позировала в свете софитов и фотовспышек: широко улыбалась на камеры, целовалась с писателем Александром Цыпкиным, прогуливалась под ручку с коллегой Андреем Соколовым... Сразу видно: свободная и уверенная в себе женщина!

Певица Лена Катина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-солистка "Тату" Лена Катина с нарядом на премьеру не заморачивалась: джинсы, кеды, белая майка. Зато на "том самом" пальце певицы многозначительно поблескивало кольцо с бриллиантом за 13,5 млн рублей - подарок на помолвку от будущего мужа-бизнесмена Дмитрия Спиридонова. А вот сам долларовый миллионер, который не первый год борется с раком щитовидной железы, в кино не пришел: персонажем светской хроники он никогда не был и, похоже, не собирается становиться даже после свадьбы.

Актриса Екатерина Гусева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна заметная красавица - актриса Екатерина Гусева - не просто блистала на дорожке, но и представляла фильм как исполнительница главной роли. Вот и образ Гусева подобрала в тон фильму - черное платье в ретро-стиле с кружевным воротом и рукавами, жемчужные сережки. "Графиня!", - тут же нарекли актрису фотографы.

Актриса Анастасия Макеева с семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стиль total black поддержала и Анастасия Макеева, которая появилась на премьере не только с мужем-строителем Романом Мальковым, но и с его старшим сыном от первого брака, и с его девушкой. Долгоиграющие семейные дрязги и суды за алименты, похоже, позади: все четверо выглядели счастливыми и, по собственному признанию, так прониклись фильмом, что даже прослезились.

Фигуристка Анастасия Гребенкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Премьеру фильма посетили не только селебрити, но и почетные гости - глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального Агентства по Делам Национальностей Игорь Баринов и директор ФГБУ «Дом Народов России» Анна Андреевна Полежаева.

Почетные гости (слева направо): Игорь Баринов, Магомедсалам Магомедов и Сергей Меликов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Очень символично, что фильм вышел в этом году, который президент страны Владимир Владимирович Путин объявил Годом культурного наследия, - отметил Магомедсалам Магомедов. - Для нас это имеет колоссальное значение. Погружая нас в эпоху Кавказской войны, картина помогает понять, каким образом достигалось единство между народами. Хочу, чтобы его посмотрела молодёжь. Фильм даёт сигнал, как люди должны относиться друг к другу.

В рамках официальной части с речью выступил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он поблагодарил создателей и подчеркнул, что фильм уже начал получать международное признание, был с успехом продемонстрирован в Республике Азербайджан.

- Суть этой картины - не война, не сражение, а любовь к Родине и готовность в любой ситуации эту Родину защитить, - высказался Меликов.

Актриса Ксения Суркова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Игорь Жижикин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

О чем фильм

События ленты разворачиваются на фоне заката Николаевской эпохи. В основе сюжета – реальная история любви сына имама Шамиля Джамалуддина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошел в историю как "великий заложник", и фильм - это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви.

В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Камиль Мурзабеков, Фархад Махмудов, Нина Гизбрехт и другие.

Актриса Варвара Шмыкова с мужем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Янина Студилина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущий Вячеслав Макаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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