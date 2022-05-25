Путин посетит в госпитале бойцов, раненных в Донбассе и на Украине

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 25 мая, в планах Владимира Путина была поездка в военный госпиталь, встреча с ранеными бойцами.

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы..

- …Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, чем объяснить, что именно сейчас Верховный Главнокомандующий решил проведать наших раненых в госпиталях, а не, допустим, в феврале-марте и так далее? Какой-то новый момент, новый этап, что ли, наступил в спецоперации?

- Нет, здесь нет таких новых моментов, новых этапов…

Разумеется, президент постоянно интересуется этими вопросами и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранение в ходе специальной военной операции.

Владимир Путин постоянно занимается этой темой. Здесь просто график позволил лично съездить и ознакомиться…

Главное – пообщаться с нашими военными.

- И еще такой вопрос. Вот замечают ли в Кремле, что в Европе все-таки погода меняется. Вот буквально сегодня в британской газете «Гардиан» опубликовано небольшое интервью с супругой командира националистического полка «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), его Денис Прокопенко зовут, и жена этого пленного рассказывает, что связывалась с мужем по телефону и он кратко ей сообщил, что у него нормальные совершенно условия. И это публикует «Гардиан», раньше за подобными изданиями не замечалось таких вот объективных материалов. И еще в Болгарии переводят и размещают в центральных СМИ репортажи нашего военкора Дмитрия Стешина, и нам оттуда передают, что это похоже на какой-то настоящий прорыв. Я мог бы еще перечислить где-то примерно 5-7 таких фактов. Замечают ли это в Кремле?

- Безусловно, мы это замечаем, мониторим СМИ, в том числе, западные СМИ.

К сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало, ощущается ее серьезный дефицит…

Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле абсолютно русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее.

- Спасибо.