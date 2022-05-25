Настасья Самбурская рассекретила своего парня, сводив его в кино

Настасья Самбурская и Глеб Пекли. Фото: кинокомпания «Вольга»

Фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Мой папа - вождь» можно посмотреть в российских кинотеатрах с 26 мая. Это комедия про капитана дальнего плавания, который сгинул где-то в тропиках, а спустя десять лет нашелся. За это время он стал вождем племени аборигенов и почти забыл, кем был раньше. И вот ему предстоит как-то выживать в родном городе, заново завоевывать любовь ушедшей к другому жены и наладить контакт с сыном, выросшим без отца. В главной роли Дмитрий Нагиев, также снимались Мария Миронова, Кристина Бабушкина, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Ольга Хохлова, Евгений Романцов.

Прохор Шаляпин и Ольга Сан Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми зрителями фильма стали российские знаменитости, посетившие закрытую премьеру в роскошном кинотеатре «Художественный». 10-летний Егор Тишканин, сыгравший сына главного героя, робел перед объективами: это его первая большая роль и он впервые прошелся по красной дорожке. Мальчика наперебой поздравляли: во-первых, сыграл в тандеме с самим Нагиевым, а во-вторых, справился с ролью на отлично.

Прохор Шаляпин и Ольга Сан Фото: Иван МАКЕЕВ

Зато завсегдатаи светских тусовок позировали со знанием дела. Вечный жених Прохор Шаляпин похвастался новой невестой, о которой он впервые объявил совсем недавно. Экс-модель и телеведущая Ольга Сан кардинально отличается от всех предыдущих подруг Прохора — ей всего 35 (самому Прохору 38).

Изабель Эйдлен Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Настасья Самбурская пришла в компании эффектного молодого человека, в котором светские сплетники в два счета вычислили известного стоматолога-ортопеда, владельца клиники Глеба Пекли. Это их первое совместное появление на публике: обычно Настасья предпочитает не афишировать личную жизнь. Недавно актриса случайно засветила в соцсети фото с Глебом, тут же его удалила, но многие успели его увидеть. Так что прятать молодого человека от завистливых глаз теперь не имеет смысла.

Анна Котова-Дерябина Фото: Иван МАКЕЕВ

Также премьеру посетили актрисы Софья Каштанова, Ирина Безрукова, Маргарита Аброськина, Екатерина Волкова, Яна Кошкина, Изабель Эйдлен, актер Максим Лагашкин, сыгравший в комедии друга главного героя, и другие звезды российского кино.

Алика Смехова Фото: Иван МАКЕЕВ

«Мой папа — вождь» - добрый фильм о вечных ценностях и всепобеждающей любви, который стоит посмотреть всей семьей. Собравшимся об этом напомнили генеральный продюсер картины Ольга Акатьева и генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Яна Кошкина. Фото: кинокомпания «Вольга»

Генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева и генеральный продюсер картины Ольга Акатьева. Фото: кинокомпания «Вольга»