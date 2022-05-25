Владимир Путин назначил Александра Куренкова новым главой МЧС России. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Указ Владимира Путина о назначении нового главы МЧС опубликовали 25 мая. Пол года у министерства не было утвержденного руководителя, а теперь им стал Александр Куренков.

Александр Вячеславович, как и предшественник Евгений Зиничев, - выходец из спецслужб. Про него известно не так много. До последнего времени он работал советником главы Росгвардии Золотова. Имеет звание генерала-майора. Источники СМИ сообщают, что в прошлом Куренков служил старшим адъютантом у президента.

Некоторые называли Куренкова человеком Золотова, но многие эксперты с этим не согласны. Да, они несколько лет работали вместе, но, судя по всему, особенно близки не стали. Правильнее назвать нового министра человеком Путина. Президент хорошо знает Александра Вячеславовича со времен его адъютантства.

25 мая кандидатуру Куренкова утвердил Совфед. После принятия поправок в конституцию у парламента есть такое право.

- Министерство в предыдущие годы несло большую помощь государствам - всем, кто нас об этом просил. Мы открыты к сотрудничеству - все, кто хотят, будут продолжать с нами работать. Мы готовы помочь людям, - заявил, выступая перед сенаторами, новый глава МЧС.

Второй раз российский лидер в кресло «чрезвычайного» министра назначает кого-то из ближнего круга. Зиничев долго работал в ФСО личным охранником главы страны. То есть, министерство доверяют людям, которых президент хорошо знает лично.

Прошлый министр Зиничев погиб в сентябре 2021 года, спасая режиссера Александра Мельникова на Большом Иркиндинском водопаде на реке Иркинда. Тот приехал в окрестности Норильска для съемок нового фильма об Арктике. С осени прошлого года ведомство возглавлял первый замминистра Александр Чуприян.