Россияне нервно курят: После начала спецоперации в стране выросло потребление алкоголя и сигарет

Курить вредно. Шалящие нервишки тоже здоровья не добавляют. Поэтому многие курильщики выбирают из двух зол... одно. То, что с фильтром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Курить вредно. Шалящие нервишки тоже здоровья не добавляют. Поэтому многие курильщики выбирают из двух зол... одно. То, что с фильтром.

Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив 1600 курильщиков. Оказалось, за последние три месяца 13% из них (то бишь каждый восьмой) стали курить чаще. Что интересно, 27%, наоборот, стали реже травить себя никотином. Однако среднее «потребление» сигарет выросло на 2 штуки в день - так что в общем и целом курить россияне стали все же больше

К слову, исследователи поделили курильщиков-респондентов на две категории: тех, кто хочет избавиться от этой привычки (они сейчас курят по 12 сигарет в сутки) и тех, кого все устраивает (им нужно в среднем 15).

Интересно, что примерно такая же ситуация была и в пандемию во время локдауна. В апреле 2020 года больше курить стали 14% россиян.

- Все это напрямую связано с тревожностью, которая накрыла многих в последние месяцы, - поясняет психолог Наталья Панфилова. - Тут и спецоперация, и санкции, и будущая неопределенность... Для многих (особенно мужчин) алкоголь и курение - это самые простые способы разрядки. А еще сигарета для курильщика - легкий способ переключить внимание. Среди моих клиентов есть те, кто бросил курить, а после нынешнего февраля вспомнил про сигареты. Переживания, стресс делают свое дело.

В подтверждение слов психолога, пить в России тоже стали больше. По данным Национального союза защиты прав потребителей, за первые четыре месяца 2022 года продажи водки выросли на 7%, слабоалкогольных напитков (пиво, сидр и т. д.) – почти вдвое.

- Здесь сработало два фактора: стресс и майские праздники, - объясняет психолог. – На длинных выходных мы традиционно пьем больше спиртного, а тут еще и шашлычная пора наступила.