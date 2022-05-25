«Кимоно, шорты и чалма»: первые кадры дизайнерской коллекции Керимовой и дочки Любы Успенской

Наследница королевы шансона сделала коллаборацию с модным дизайнером Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале июня дочь Любы Успенской Татьяна Плаксина и звездный дизайнер Аника Керимова представят совместную коллекцию одежды, над которой трудились почти полгода. В распоряжении kp.ru оказались образцы коллекции, которые еще не видел никто. Причём, в роли модели выступила сама Аника.

- С Татьяной работалось очень комфортно, - рассказывает kp.ru дизайнер Аника Керимова. – Татьяна очень талантлива: она прекрасно поет, а какие удивительные картины пишет! Именно их мы использовали при изготовлении коллекции. Все было очень волнительно. Татьяна подбирала картины, я создавала образцы одежды.

Фото: Личный архив

- Конечно, без трудностей не обошлось, - говорит Керимова. - Самым сложным было перенести картины Тани на ткань, не потеряв цвет. В какой-то момент я даже подумала, что выпустить совместную коллекцию не удастся. Потому что раньше принт нам делали на фабриках в Италии. Но из-за санкций теперь это оказалось проблематично. К счастью, мы нашли выход: закупили оборудование и теперь все делаем сами в Москве. Получается не хуже, а даже лучше.

Фото: Личный архив

Демонстрировать одежду Керимовой и Плаксиной будет почти сотня моделей. Поддержать девушек придут звездные друзья Успенской и Керимовой.

- В нашей коллекции - роскошные кимоно, летние платья, а ещё туники, шорты, топы и даже восточная чалма, - продолжает Керимова. – Несколько десятков разных вариантов. Все очень яркое, стильное и комфортное. Я уверена, что скоро в них будут ходить все модницы России. Я показала пару нарядов своей клиентке в Монако. Она говорит: «Аника, я хочу сразу всю коллекцию!».

Все изделия сделаны из натурального шелка, который сейчас в тренде. Кстати, всю коллекцию Аника и Татьяна решили до презентации не показывать. Даже королева шансона видела далеко не все модели.

Фото: Личный архив

- Мы хотим устроить сюрприз во время показа, - говорит Аника. - Любовь Залмановна видела часть моделей. И пришла в полный восторг. Она во всем помогала и словом и делом. Пообещала, что отработает концерт на нашей с Таней презентации. Она очень любит дочь! И я очень счастлива наблюдать за их взаимоотношениями. Такой теплоты, как между ними, я не видела уже очень давно.

Кстати, на достигнутом Керимова и Плаксина останавливаться не собираются. У них много интересных задумок, которые они планируют воплотить в жизнь.