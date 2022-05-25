«Депортированная» Наргиз Закирова находится дома в Узбекистане — пишет саундтрек для нового сериала с Кадыровым

В узбекских телеграм-каналах есть видеоролики закулисья проекта

Финалистка второго сезона «Голоса» Наргиз Закирова довольно часто попадает в разные истории. То скандальный расход с продюсером Максимом Фадеевым с рядом обоюдных обвинений, то громко распрощалась со звукорежиссером, то стала жертвой обвинений со стороны организаторов концерта.

И вот — очередная звонкая новость: «Наргиз не пустили обратно в Россию, ее ждет депортация в Узбекистан». Российские СМИ растиражировали этот посыл, ссылаясь на узбекский сайт Vesti.uz, не проверив и не пояснив, почему не пустили, в связи с чем депортация и проч. Ни одного изображения понурой Закировой в аэропорту тоже нет.

«КП» попыталась связаться с Наргиз, но ее московский номер оказался недоступен. Букинг-менеджер артистки Елена Федорова на звонки «КП» не ответила, сообщения в мессенджере прочитала, но решила проигнорировать их.

Зато любезно дала комментарий Екатерина Гончарова, менеджер продюсерского центра Виктора Дробыша, с которым Наргиз в настоящее время сотрудничает.

— Информация не соответствует действительности, — опровергла печальные новости о депортации Гончарова. — Наргиз находится в Узбекистане. У нас нет подробностей, но она там, а не в «Домодедово».

И действительно: если внимательно полистать ленту новостей Узбекистана, можно узнать, что Наргиз в настоящий момент работает на родине. Она пишет песню для нового сериала «Идем, любовь», в котором известный местный актер Улугбек Кадыров.

В узбекских телеграм-каналах есть видеоролики закулисья проекта, где видно, как на плейбеке Наргиз исполняет песню из саундтрека к сериалу, а также обнимается с участниками проекта во время паузы в съемочном процессе.

Закирова прилетела в родной Ташкент впервые за последние 20 лет еще в середине апреля. В аэропорту ее встречал двоюродный брат Джавохир Закиров, он актер. Возможно, именно родственник и помог Наргиз наладить связи с местными кинопроизводителями.

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