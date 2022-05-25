Жителям Запорожья и Херсонщины выдадут российские паспорта

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных экзаменов и без условия проживании в России более пяти лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ президента «О приеме в гражданство в упрощенном порядке» опубликовали 25 мая. Жителям Херсонской и Запорожской областей Украины дается такое же право быстро получить российский паспорт, как и обитателям Донбасса.

Правда, за документом, судя по всему, придется приехать в Россию. В указе написано, что заявления принимают «уполномоченные территориальные органы» МВД. Ну или властям придется отделения полиции открывать прямо на Украине.

Людям надо будет принести с собой украинский паспорт с пропиской (как вариант, регистрацией) в Херсонской или Запорожской областях. Семейным еще понадобится свидетельство о браке и о рождении ребенка. Для всех документов не на русском языке понадобится перевод.

Наш паспорт должны выдать максимум через три месяца после подачи документов. Этот срок может увеличиться до полугода, но это уже максимум.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных экзаменов и без условия проживании в России более пяти лет.

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