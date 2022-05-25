Снимите это немедленно: Киркоров пришел на премию в косынке, а Бузова - с синими ногами

Филипп Киркоров на премии "Прорыв года". Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

На премию "Прорыв года" от журнала MODA Topical, которым руководит королева красоты Оксана Федорова, большинство звезд ходят уже как к себе домой. Мол, с Федоровой они давно дружат, во всем друг друга поддерживают, поэтому загудеть на вечеринке в разгар рабочей недели - да не вопрос. Однако, эти почти родственные отношения сыграли с селебрити злую шутку, ведь на красную дорожку многие из них оделись соответствующе - как на семейный праздник.

Стилист Руслан Громов.

Кто из звезд слишком расслабился, а кто по-прежнему во всеоружии, сайт KP.RU разбирался вместе со стилистом Русланом Громовым.

ОЛЬГА БУЗОВА

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Поющая ведущая не так давно обзавелась собственным стилистом, и с тех пор ее образы стали более эффектными, в них появился вызов и посыл "вот она я", - отмечает наш эксперт. - Платье в стиле 30-х годов - весьма интересная задумка, а интегрированная в ретро-стиль коса отлично дополняет total look в цвете индиго. Чокер на шее ненавязчиво перекликается с дорогими туфлями от известного бренда, по которым сохли героини "Секса в большом городе". Вот только меня смущают синие ноги: зачем здесь эти странные колготки? Без них образ смотрелся бы гораздо лучше.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Филипп, как всегда, пытается удивить народ дорогими аутфитами. На этот раз артист с головы до пят в Fendace - модной коллаборации мировых брендов Fendi и Versace. Но увы: этот образ, хоть и стоит как хороший автомобиль, выглядит совсем неподходящим для глянцевой премии, как будто поп-король проходил мимо. И даже преданных поклонников Киркоров вряд ли удивил: после перьев, камней, страз в самых неприличных местах, а также платьев и юбок все это выглядит весьма скромно и попахивает логоманией. К тому же нельзя не признать: корона Филиппу Бедросовичу идет куда больше, чем повязанная на голове косынка. Принято считать, что у всего есть предел, но в случае с Филипом, пожалуй, пределов нет, и я каждый раз судорожно жду его следующих образов.

СЕВИЛЬ

Севиль. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Так-так, а что с концертами у группы Artik & Asti? Неужели после ухода Анны Дзюбы они так скромно зарабатывают, что не могут себе позволить достойный наряд для новой солистки? Есть ощущение, что платье куплено на дешевом китайском маркетплейсе, или пошито соседкой на старенькой швейной машинке. Небрежные швы и простенький материал видны невооруженным взглядом, а в груди наряд явно поджимает - для чего сплющивать такую красоту? Зато макияж и укладка в стиле "мокрые волосы" певице очень идут, а ее изящным ключицам позавидуют даже супермодели.

НИКОЛАЙ БАСКОВ

Николай Басков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Хороший льняной костюм, отличный вариант для вечерних прогулок где-нибудь на морском берегу. Может, Басков уже одной ногой в отпуске? Или они с Киркоровым сговорились прийти "на домашнем"? Ведь красная дорожка обязывает к чему-то более изысканному, а лен, из которого пошит наряд "натурального блондина", очень простит любую одежду. Цвет обуви также не лучшим образом сочетается с цветом костюма. И вроде бы, все не критично, но вау-эффекта нет.

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА

Ольга Серябкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сразу видно, что Оля после декрета изголодалась по светским тусовкам и явно готовилась к выходу на красную дорожку. Аутфит безупречно продуман: стиль, креатив, красота и сексуальность в одном флаконе. Наряд, хоть и выглядит нарочито небрежно, абсолютно точно дизайнерский, и, скорее всего, пошит специально для артистки. Топ-бра, пиджак с выглядывающей белой рубашкой, мини-юбка на низкой посадке, цепи, туфли-лодочки, мейк-ап и локоны - все настолько совпало, что Серябкиной от меня достается негласный титул самой стильной на вечеринке.

ЮЛИЯ САВИЧЕВА

Юлия Савичева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Скучно! Даже несмотря на обилие голого тела, мне все равно скучно на это смотреть. И, кстати, на примере Савичевой и Серябкиной отлично видно, как по-разному могут выглядеть вроде бы похожие вещи, собранные в образ самостоятельно и с помощью стилиста. Сумка Юли не подходит к этому аутфиту, более светлая или контрастная в чёрном цвете смотрелась бы лучше. Спортивный топ-бра нужно заменить на светлый в цвет костюма, а вместо лоферов обуть туфли на шпильке в цвет сумочки. Вот тогда я буду, если не доволен, то хотя бы спокоен за певицу.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ

Наталья Подольская. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

- Этот look я бы не назвал самым удачным среди светских выходов Подольской: здесь разные стили смешаны воедино. А ведь это актуальный выход Натальи в одежде отечественного бренда, которая, к тому же, стоит недешево. Сами по себе блузка и юбка интересные, но скорее подходят для повседневных выходов. Сумочка-жемчужина призвана добавить лоска, однако, ее хочется видеть с чем-то более контрастным по цвету. Мы как-то общались с Натальей на тему нарядов, и она призналась, что образы собирает самостоятельно. А я бы посоветовал не пренебрегать помощью профессионалов.

ЗАРА

Зара. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Платье-комбинация в пол - это универсальный вариант на любой случай. Зара выглядит весьма лаконично, клатч выгодно дополняет образ. К платью подобного кроя можно надеть как туфли-лодочки, так и босоножки, и брутальную обувь на толстой подошве. Идеальное дополнение здесь - куртка-косуха, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.

ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА

Люся Чеботина. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, солнце Монако с таким нарядом явно не светит. Фасон платья совершено не подходит молодой звездочке. Из-за "слоеного" верха талия практически отсутствует, а длина юбки чересчур вызывающая. Красоты это не добавляет: идеальными ногами, на которые рассчитано это платье, могут похвастаться далеко не все. Люсе стоит обратить внимание на более силуэтные варианты с длиной плюс 10-15 сантиметров. В целом, никакого образа здесь нет, все элементы как будто выбирались по отдельности.

ЕЛЕНА БЛИНОВСКАЯ

Елена Блиновская. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Основательница марафонов желаний всячески стремится стать своей на тусовках селебрити, но мечте быть иконой стиля пока не суждено сбыться. То, что мы сейчас можем наблюдать, выглядит весьма комично. Пальцы ног неуместно торчат из-под гипюровых брюк, к тому же, полупрозрачная ткань с узорами совершенно не сочетается с пиджаком в полоску а-ля с мужского плеча. Образ мог бы быть сносным, выбери Блиновская однотонный жакет с поясом и обувь с закрытым носом. Но дорогой лоск и гипюровые фантазии точек соприкосновения все равно не имеют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киркоров запугал Баскова

Заклятые друзья Филя и Коля весь вечер проболтали за общим столиком. Видимо, тема была животрепещущая. Этой пантомиме в двух действиях от поп-короля в Сети уже дали название: "Тигр готовится к прыжку" и "Тигр прыгнул".

Тигр готовится к прыжку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тигр прыгнул! Фото: Иван МАКЕЕВ

...а Бузова устроила бой с тенью

Поющая ведущая только перед камерами была сама любезность - мило щебетала репортерам о предстоящем сольнике, круглосуточной работе, помощи близким... Но, едва выйдя на сцену за своей статуэткой "Королева трендов", Бузова сменила риторику и внезапно набросилась на невидимого противника.

- Я за самые настоящие тренды: за любовь, за ценности, за семью. Я хочу сказать, что это в тренде - дружить, не изменять своим женам, не встречаться с бывшими... Быть крысой - это стремно! Быть шлюхой - это позорно! Быть м...ком - это отстой! - яростно жестикулируя, выпалила трендсеттерша.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

Кому адресовала пылкую речь, Бузова не уточнила. Но все и так поняли: в зале прямо перед Олей сидела певица Мари Краймбрери - новая девушка бывшего Бузовой, блогера Давида Манукяна, расставание с которым обернулось скандалами и взаимными оскорблениями.

Мари Краймбрери. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

Севиль. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.

Юлия Беретта. Фото: пресс-служба журнала MODA Topical.