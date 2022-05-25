Одевался в женскую одежду и любил компьютерные стрелялки: что известно о Сальвадоре Ромасе, расстрелявшем 19 детей в школе в США

Таких как Сальвадор Ромас называют тихоней, а еще тихим омутом, где обязательно можно наловить с десяток чертей. Фото: СОЦСЕТИ

Таких как Сальвадор Ромас называют тихоней, а еще тихим омутом, где обязательно можно наловить с десяток чертей. Вчера 18-летний школьник, одетый в бронежилет, с винтовкой (по другим данным, пистолетом), отправился в здание начальной школы в техасском городе Ювальде, где расстрелял несколько десятков младшеклассников. Его жертвами стали как минимум 19 детей и двое учителей, которые пытались закрыть собой учеников. Многие получили ранения. Точное число жертв власти Техаса отказываются называть.

Вчера 18-летний школьник, одетый в бронежилет, с винтовкой (по другим данным, пистолетом), отправился в здание начальной школы в техасском городе Ювальде, где расстрелял несколько десятков младшеклассников. Фото: СОЦСЕТИ

Перед тем, как отправиться на «бойню» Ромас отправил фотографию двух лежащих пистолетов случайному пользователю Instagram (соцсеть запрещена в РФ). Помедлив, он поинтересовался у собеседника: «А ты публикуешь свои фотки с оружием?». И добавил, что хочет поделиться секретом. Но свою тайну парень так и не раскрыл, вышел из сети.

Уже перед выходом из дома Ромас выстрелил в свою бабушку. Возможно, она хотела помешать внуку совершить преступление. Изначально сообщалось, что пожилая женщина была убита, но затем стало известно, что она выжила, но находится в критическом состоянии, ее оперативно доставили в больницу на вертолете.

В качестве подарка себе на 18-летие Сальвадор купил себе две штурмовые винтовки, с которыми он активно фотографировался. Фото: СОЦСЕТИ

Малолетнего преступника пытались остановить полицейские еще на подходе к школе, двое из них в ходе перестрелки получили ранения. Но, увы, офицерам не удалось справиться со стрелком до того, как он зашел в школу. Стянутые к учебному заведению отряды полиции смогли застрелить 18-летнего парня только после того, как он расправился с ни в чем не повинными детьми.

Сальвадор родился в Северной Дакоте. Друзья и знакомые семьи рассказывают, что он рос тихим ребенком, но жизнь с матерью была трудной и он переехал к бабушке. С тех пор Ромас очень изменился, с ним никто не дружил. В школе он часто становился жертвой издевательств со стороны сверстников. Ребята высмеивали его манеру одеваться, шутили, что он гей. Он и правда мог шокировать окружающих, выкладывая в соцсетях свои фотографии в девчачьих юбках и длинных гетрах.

Стянутые к учебному заведению отряды полиции смогли застрелить 18-летнего парня только после того, как он расправился с ни в чем не повинными детьми. Фото: REUTERS

В качестве подарка себе на 18-летие Сальвадор купил себе две штурмовые винтовки, с которыми он активно фотографировался. Незадолго до теракта Ромас разместил в соцсетях фото с полуавтоматической винтовкой AR-15 и полным магазином.

По данным CNN, за несколько дней до нападения Ромас отправил бывшему однокласснику снимок огнестрельного оружия и сумку с боеприпасами.

Малолетнего преступника пытались остановить полицейские еще на подходе к школе, двое из них в ходе перестрелки получили ранения. Фото: СОЦСЕТИ

- Четыре дня назад он прислал мне фотографию винтовки, с которой он пришёл в школу… и рюкзак, полный патронов, вероятно, семь магазинов, — рассказал бывший одноклассник. - Я написал: «Чувак, зачем тебе это?», и он такой: «Не думай об этом». Он начал писать мне: «Теперь я выгляжу совсем по-другому. Ты меня не узнаешь».

Другой одноклассник Ромаса рассказал журналистам, что иногда они играли вместе в компьютерные игры. По его словам, Сальвадор был ярым поклонником стрелялок и особенно игры Call of Duty.

Полиция уверена, что Ромас действовал в одиночку. Сейчас следователи устанавливают мотив его действий. Фото: REUTERS

Полиция уверена, что Ромас действовал в одиночку. Сейчас следователи устанавливают мотив его действий.

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