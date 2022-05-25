«Мы измеряем нашу помощь пока не столько в деньгах, сколько в быстрых делах»: Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиево на Донбассе

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: "Мы отправляем достаточно большой караван специализированного транспорта в Енакиево для того, чтобы оказать помощь по целому ряду направлений работ". Фото: lenobl.ru

Ленинградская область взяла шефство над городом Енакиево на Донбассе. Руководство российского региона отправляет в Донецкую Народную Республику специалистов по дорожному строительству, мобильные медицинские бригады и учителей, которые помогут школам подготовиться к 1 сентября. Об этом в среду глава Ленинградской области Александр Дрозденко после «часа субъекта» в Совете Федерации РФ,

Фото: lenobl.ru

«Пока измеряем нашу помощь не столько в деньгах, сколько в быстрых делах. Мы отправляем достаточно большой караван специализированного транспорта в Енакиево для того, чтобы оказать помощь по целому ряду направлений работ, - уточнил губернатор. - Первое - мы отправляем порядка 8-9 машин дорожных вместе с работниками, водителями, инженерно-техническим персоналом, потому что там нужно восстанавливать дороги».

Также Ленинградская область поможет властям Енакиево подготовить школы к учебному году. Закроют контур социальных объектов: вставят окна, залатают крыши, чтобы будущей зимой детям было не холодно. Кроме того, школы оборудуют компьютерными классами.

Сейчас компьютерный класс там есть только в одной школе из 27 «пентиумов» - я еще молодым специалистом на таком компьютере работал, древний век, - уточнил Александр Дрозденко. - Вместе с компьютерами отправляем целую бригаду молодых учителей, которые будут там помогать их устанавливать в школах».

Также в Енакиево отправятся бригады врачей с передвижными поликлиниками из Ленобласти, чтобы провести диспансеризацию жителей и оказать нуждающимся помощь. По словам Дрозденко, оздоровительные лагеря в Ленобласти готовы принять около 200 детей из Енакиево. Кроме того, специалисты из региона начнут восстанавливать здания социальных учреждений города.

«Работы много предстоит, мы пока в начале пути, - резюмировал глава региона. - Будем делать большую дорожную карту. Она уже сегодня получается больше, чем из 100 мероприятий. Но основные денежные расходы предстоят позже. Сегодня занимаемся тем, что можно сделать быстро».

Несколькими минутами ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках «часа субъекта», посвященного Ленинградской области, напомнила, что регион передал уже несколько конвоев гуманитарной помощи. Она также рассказала, что знает о предложении помощи в размещении жителей ДНР и ЛНР от Ленинградской области. В регион из Мариуполя прибыло более 600 человек.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что регион передал уже несколько конвоев гуманитарной помощи. Фото: lenobl.ru

«Из вашего региона на Донбасс передано уже несколько конвоев гуманитарной помощи (всего девять конвоев. — Прим. ред.). Это очень важное благородное дело, и я хотела бы поблагодарить каждого, кто откликнулся на чужое горе и поддержал людей в столь тяжелое для них время», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также поблагодарила главу области Александра Дрозденко за личный вклад в увековечение памяти защитников Родины, сбережение и реставрацию памятников и мемориалов войны на территории вверенного ему региона.