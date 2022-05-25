Владимир Путин посетил раненных во время спецоперации на Украине

Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. Здесь лечатся солдаты раненые на спецоперации в Украине. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. Здесь лечатся солдаты раненые на спецоперации в Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер постоянно держит на контроле условия, в которых реабилитируются военные. Но лично с бойцами Путин пообщался впервые.
Главу страны сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Президент пообщался с одним из военных:
- Сын Артём? - спросил российский лидер.
- Артём, - ответил солдат.
- Годик ему?
- 9 месяцев.
- Папой гордиться будет!
Больше деталей о поездке президента нет. Даже военного, с кем он общался, показали со спины.