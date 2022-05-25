Внеплановое повышение произойдет с 1 июня Фото: Shutterstock

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 10% с 1 июня 2022 года. Об этом объявил Владимир Путин на заседании госсовета 25 мая. Индексацию проведут с 1 июня – таким образом, повышенные пенсии россияне получат в июле. Это должно компенсировать резкий рост цен, который произошел с начала года. По данным Росстата, официальная инфляция с января составила около 12%. По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост цен в этом году может составить 17,5%.

Напомним, с начала этого года МРОТ составляет 13 890 рублей, прожиточный минимум – 12 654 рубля, а средняя пенсия неработающего пенсионера – 18 521 рубль. Таким образом, после индексации средние суммы будут примерно следующими:

- Пенсия неработающего пенсионера: 20 373 рубля

- Прожиточный минимум: 13 919 рублей

- Минимальный размер оплаты труда: 15 279

Напомним, МРОТ и прожиточный минимум определяются ежеквартально. А индексация пенсий неработающим пенсионерам обычно проводится в России раз в год - в январе. Как правило, государство компенсирует инфляцию за прошлый год. К примеру, в 2021 году официальный рост цен составил 8,4%, а пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 8,6%.

КСТАТИ

А что с работающими пенсионерами?

Их нынешняя индексация не коснется. Для работающих пенсионеров небольшая индексация проводится каждый год в августе – они получают символическую прибавку к пенсии, которая зависит от накопленных за прошедший год баллов. В этом году максимум, что смогут получить – около 320 рублей в месяц.

Средняя пенсия работающих пенсионеров в среднем на три-четыре тысячи меньше, чем у неработающих. Это связано с тем, что государство в 2016 году отменило для них январскую индексацию. Посчитав, что их положение все равно лучше, потому что у них помимо пенсии есть еще и зарплата.