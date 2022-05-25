«Ипотеку придётся самой выплачивать»: Пелагея отсудила у Телегина все имущество, но теперь ей предстоят большие расходы

Певица Пелагея.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Хоккеист Иван Телегин и звезда шоу «Голос» певица Пелагея прожили в браке три года. За это время пара обзавелась общей дочерью. Однако рождение ребёнка не скрепило этот союз. Телегин подозревал жену в изменах. И Пелагея уличила мужа в связи с подругой семьи Марией Гончар. После развода бывшие супруги больше года делили имущество в суде.
Сначала встал вопрос по алиментам, но его они быстро урегулировали. Сейчас хоккеист выплачивает Пелагее на содержание дочери почти 800 тысяч рублей в месяц.
Но процесс по разделу имущества затянулся. Оба претендовали на квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера».
Телегин утверждал, что профинансировал покупку апартаментов, а адвокаты певицы настаивали, что эту жилплощадь купила мать артистки.
Пелагея и Иван Телегин в 2018 г.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Встал вопрос и об элитном авто- Бентли Continental GT. Спортсмен быстро решил этот спорный вопрос, продав машину и разделив вырученные за неё средства с Пелагеей.
А вот по загородному дому на Новой Риге бывшие никак не могли договориться. Телегин взял на себя содержание дома (и зарплату персоналу) и гасил за него ипотеку.
Однако по итогам последнего заседания в Никулинском суде, все имущество досталось Пелагее.
Хоккеист проиграл судебную баталию бывшей жене.
По словам друзей Телегина, спортсмен, конечно расстроен итогом раздела имущества.
-Да, дом Пелагея у Вани забрала. Но теперь ей предстоят серьёзные расходы: самой выплачивать ипотеку. Ваня выплатил 40 процентов стоимости дома. Пелагее придётся ещё 60 процентов погасить.
И самой содержать особняк. А тут и коммунальные услуги, и зарплата няне,-делится с kp.ru подруга Ивана Телегина. -
Конечно, Иван не согласен с решением суда по квартире, поскольку в ее покупку он вложил около 30 процентов стоимости этих апартаментов. Да, безусловно, в деньгах Ваня потерял. Но зато он счастлив со своей новой женой Машей Гончар.
Маша не только красива, но она из очень хорошей и состоятельной семьи, ее родители одни из самых богатых людей Нижневартовска. Но это не главное достоинство Гончар. Ваня уверен в ее верности, она во всем его поддерживает. Да, и родители Маши не лезут в их семейную жизнь, чего не скажешь о предыдущем союзе Телегина. Ване до сих пор обидно, что он содержал всю семью Пелагеи, а она все свои немалые гонорары переводила своей маме,-делится подруга хоккеиста.
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