Битва за Арктику: почему Северный Ледовитый океан может стать ареной Третьей мировой войны

Земля Франца-Иосифа. Российские десантники на аэродроме во время учений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семеро на одного

В норвежском городе Тромсё 8-11 мая состоялась ежегодная конференция Arctic Frontiers («Арктические рубежи»), которая проводится с 2007 года. Основные участники - восемь арктических стран и многочисленные гости. В этом году, как следствие объявленной Западом «отмене» России из-за событий на Украине, официальных делегаций от постоянных участников было только семь. Россия, самая крупная арктическая держава, сейчас, кстати, возглавляет Арктический совет и в рамках своего председательства тоже проводит мероприятия. Но, как не трудно догадаться, в них не участвуют семь западных «коллег».

Арктический диалог, в рамках которого обсуждались и решались исключительно важные для всего мира экологические, энергетические, экономические, транспортные и иные проблемы, поставлен на «паузу». Более того, на Западе уже обсуждают предложения о создании новой структуры для сотрудничества семи арктических стран без России. Формироваться она будет не на основе географии (аполитичная и вредная наука, однозначно!), а - на «общих принципах и ценностях». То есть, по западным «понятиям».

Осторожно, двери закрываются…

Правда, есть признаки, что дверь перед Россией пока не совсем наглухо захлопнули. Один из них - на конференции в Тромсё российские ученые, пусть и дистанционно, но выступили.

- Я сам несколько удивился, что мой доклад остался в программе, - рассказал «КП» доцент кафедры философии и социальных наук Мурманского государственного арктического университета Александр Сауткин. - Заявку я подавал еще в декабре, задолго до украинских событий. Выступил с докладом по проблемам межграничного сотрудничества. Все прошло в рабочем порядке, правда, коллеги спросили, как я вижу наше сотрудничество в нынешних условиях. Конечно, хотелось бы работать сообща.

Более пессимистично ситуацию оценивает эксперт по проблемам Арктики, доктор политологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина. В Арктике, считает она, будет выстраиваться жесткая конфигурация противостояния, с одной стороны, США и их партнеров, с другой - России и ее партнеров, в том числе из неарктических государств. Главная задача, как открыто говорят британцы, не допустить взаимодействия между Россией и Китаем в Арктике.

- Но Китай, похоже, пока воздерживается от активного участия в обустройстве Севморпути из-за опасения попасть под санкции…

- Мы не собираемся предлагать Китаю вести обустройство Севморпути, это зона исключительного российского интереса, - поясняет Наталья Еремина. - Мы предлагаем им дешевые и надежные морские перевозки по нему. А само обустройство - вопрос абсолютно внутреннего порядка, и главный наш интерес здесь - возможность развития отдаленных северных территорий России.

Севморпуть: разворот на Восток

В прошлом году президент России Владимир Путин поставил задачу: в 2024 году по Северному морскому пути перевезти 80 млн тонн грузов. Среди тех, кто работает над решением этой задачи, ученые и эксперты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова.

Архангельск. Транспортный рефрижератор "Симфония" во время разгрузки в порту города. Фото: Алексей Липницкий / ТАСС

- До последнего времени все шло вполне успешно, - рассказывает «КП» завкафедрой геодезии кандидат технических наук Андрей Афонин. - В основном грузы шли в виде нефти и сжиженного природного газа. Плюс к этому «Роснефть» зарезервировала большое количество перспективных участков в восточном секторе Арктики - это Восточно-Сибирское море, море Лаптевых и Чукотское. Сейчас там зимой навигации нет, но Роснефть хотела круглогодично оттуда вывозить сырье. И мы сделали научно-исследовательскую работу, прокладывали маршруты, по которым это можно было реализовывать. Проект заработал на полную мощность, мало того, что там нефть и газ, там еще открыли огромные угольные месторождения. Мы уже прорабатывали маршруты для его экспортной транспортировки, а это хорошо коксующийся уголь, и на запад в Роттердам, и на восток вплоть до Индии, Китая и Вьетнама.

Что касается транзита по Севморпути - было прекрасное решение: сделать порт-хаб в Мурманске и порт-хаб в Петропавловске-Камчатском, продолжает Андрей Афонин. По акватории Севморпути будут ходить российские челноки высокого ледового класса и возить, что надо, в Мурманск и Петропавловск, а оттуда уже суда не ледового класса, легкие, емкие и экономичные, будут доставлять эти грузы по всему свету.

- Но сейчас, после объявленной России Западом «тотальной экономической войны» и введенных против нас санкций «из ада», очевидно, что в планах развития Севморпути произойдет перестройка на марше с учетом новых геополитических обстоятельств…

- Основная проблема Севморпути - это навигация в восточном секторе Арктики. Кто-то предлагает строить ледоколы, которые будут колоть четырехметровый лед. Но за таким ледоколом должен идти ледокол не меньше, потому что четырехметровые глыбы льда будут вылетать из-под кормы и крушить идущие следом транспорты. Да и влетит это в копеечку. Понятно, если Роттердам для нас будет закрыт, значит, надо искать решение навигации в восточном секторе Арктики с ориентиром на восток. А это навигация не в относительно теплых Карском или Баренцевом морях, а в труднопроходимых зимой морях - Лаптевых и Восточно-Сибирском. Мы как раз ориентируем свои научные усилия для проработки этой задачи, чтобы предложить решения, как минимум, по увеличению сроков навигации в восточном секторе Арктики.

Кстати, на прошедшем недавно у президента России совещании по развитию Арктики было подтверждено, что развитие Северного морского пути - один из тех проектов, которые претендуют на неизменность планов даже в новых, резко изменившихся геополитических и экономических условиях. И если наши крупнейшие компании ТЭК сумеют реализовать намеченные планы, то в 2014 году объем грузов, перевезенных по Севморпути, может превысить даже 90 млн тонн.

Военно-арктические игры

Еще в годы холодной войны Арктика была передовым рубежом военного противостояния Советского Союза и стран НАТО во главе с США. В 1990-х нам было не до Арктики. Но по мере нарастания противоречий России с Западом военно-стратегическое значение этого региона резко выросло. И сегодня за него идет настоящая, пусть и негромкая, битва. Пока, как считают эксперты, преимущество, и с большим отрывом, на нашей стороне.

У России в ее материковой заполярной части развернуты шесть военных баз. В российской Арктике созданы уникальные объекты ПВО «Арктический трилистник» и «Арктический клевер». Есть десять арктических военных аэродромов. Но главное преимущество, как справедливо отмечает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, это наш ледокольный флот, прежде всего тяжелый. У нас ледоколов около сорока, еще четыре атомных уже строятся, программа строительства новых ледоколов рассчитана до 2030 года. У американцев пока всего два ледокола, из которых только один тяжелого класса.

У России в ее материковой заполярной части развернуты шесть военных баз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В целом, сейчас соотношение сил НАТО и России в Арктике, по оценке Владимира Прохватилова, составляет один к десяти в нашу пользу (прежде всего за счет силы ледокольного флота). Именно в этом, утверждает эксперт, и заключается судорожная спешка с приемом в альянс Швеции и Финляндии, прикрываемая событиями на Украине. На самом деле за счет возможностей этих стран американцы хотят сократить свое отставание в Арктике. Во-первых, их территория позволяет разместить военный потенциал в непосредственной близости от «шапки мира». Во вторых, у этих стран на двоих уже 13 ледоколов, а на их верфях можно быстро построить новые.

Но даже если получится в авральном порядке принять скандинавов в военный альянс Запада, это изменит соотношение сил в Арктике не кардинально, считает Прохватилов, изменив его до одного к пяти или шести, но все равно в пользу России. Так что наши арктические планы сбавлять, в том числе и в военном спектре, никак нельзя.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Цена вопроса

Подо льдами Арктики, по оценкам ученых, залегает около 83 млрд баррелей нефти (примерно 10 млрд т), что составляет 13% от мировых неразведанных запасов.

Природного газа в Арктике около 1550 трлн кубометров. При этом большая часть неразведанных запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а почти все арктические запасы природного газа – у берегов России.

В Арктической зоне сконцентрирована добыча 91 % природного газа и 80 % (от общероссийских разведанных запасов) газа промышленных категорий.

В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней.

В арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота (40%), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), флогопита (60-90%).

Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов, причем, две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов – 1,5-2 трлн. долларов. Это говорит о низкой степени разведанности, а тем более освоения недр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Песков: Операция на Украине предотвратила Третью мировую войну

Пресс-секретарь президента России дал большое интервью американскому каналу Sky News. Главное, что он сказал (подробнее)

Лукашенко предупредил о риске Третьей мировой войны в случае отправки на Украину миротворцев НАТО

Политик раскритиковал предложение «очумевших поляков» (подробнее)