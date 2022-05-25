Путин объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ с 1 июня 2022 года

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что «непростые времена» не связаны с нашей спецоперацией. Фото: REUTERS

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что «непростые времена» не связаны с нашей спецоперацией.

- В странах, которые не проводят спецоперации — Америка, Европа — инфляция сопоставима. А в некоторых соседних странах инфляция в разы больше, - заметил президент, добавив, что сейчас инфляция в России достигла 11%.

Но ее рост замедлился настолько, что по итогам года может получиться 15%. Тоже не мало, конечно, но раньше-то прогнозировали вообще 22%. Все познается в сравнении.

Российский лидер сообщил, что государство не забывает о социальной поддержке людей.

- Предлагаю с 1 июня этого года на 10 % увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом прирост размера их пенсии к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился, - обрисовал Путин.

Но это не вся помощь. С начала лета на 10% - до 13919 рублей — увеличится прожиточный минимум. Еще на 10% - до 15279 рублей — увеличится МРОТ.

Президент рассказал, как в среду посетил военный госпиталь, где лечатся военные, раненые на спецоперации.

- У большинства до сих пор нет госнаград. Конечно они будут. Вне зависимости от наград, это люди, которые рискуют здоровьем и жизнью ради России. Они все герои. Каждый сознательно подвергает жизнь риску, - заявил Путин.

Он добавил, что действующие на Украине военные получают довольстве, как «находящиеся за границей».

- Нужно увеличить выплаты, так как они приравнены к доллару. А доллар скукоживается, рубль укрепляется, - поручил российский лидер.

Глава страны обратил внимание, что сейчас женщины в армии, когда уходят в декретный отпуск, получают всего 15 тысяч рублей в месяц (до полутора лет чаду). Это меньше, чем на гражданке.

- С 1 июля несправедливость должна быть устранена. До 31 тысячи рублей надо поднять ежемесячные выплаты, - распорядился Путин.

Так как заседание Госсовета было посвящено соцподдержке граждан, после выступления президента своими гуманитарными идеями начали делиться остальные участники. Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович предложила в школах ввести уроки «родительства». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о программе ухода за стариками.

Но в конце слово взял министр финансов Антон Силуанов.

- Осторожно надо принимать новые обязательства. Наша новая задача: восстановление экономик новых территорий. Плюс необходимо обеспечить высокий уровень боеспособности армии. Все это требует больших затрат, - срезал финансист.

Силуанов добавил, что на поручения Путина у казны деньги есть. Но все остальное будет стоить слишком дорого. Только поддержка стариков, если ее ввести во всех регионах, обойдется в 380 млрд. рублей в год.

- Сначала нужно принимать решения по действующим обязательствам. Не во всех регионах решены проблемы с ними, а потом новые решения принимать, - посоветовал министр.

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