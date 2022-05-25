Наргиз Закировой закрыли въезд в Россию до 2072 года: адвокат раскрыл правду и рассказал о последствиях

Певица Наргиз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 мая в СМИ появились публикации о пятидесятилетнем запрете на въезд в Россию для 51-летней певицы, финалистки шоу «Голос» Наргиз Закировой. Якобы теперь в нашу страну звезда, работавшая с Максимом Фадеевым и Виктором Дробышем, сможет попасть не раньше 2072 года. Продюсеры артистки опровергли данные о том, что у нее возникли трудности при пересечении границы в аэропорту «Домодедово». Однако позже документ о запрете обнародовал адвокат юридического центра «Советник» Бахром Исмаилов, представляющий интересы Закировой. KP.RU дозвонилась до защитника, чтобы понять, где правда.

- Бахром, что происходит? Узбекские СМИ пишут о запрете и чуть ли не депортации Наргиз Закировой, тогда как московский офис Виктора Дробыша опровергает данные.

- 24 мая при попытке пересечения границы в аэропорту «Домодедово» Наргиз Закировой было вручено уведомление о нежелательности пребывания в Российской Федерации в течение 50 лет.

- На каком основании?

- Причина не названа. Указан только подпункт 1 части 1 ст. 27 ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Решение вынесено ФСБ. Основание такое: Закирова признана лицом, пребывание которого нежелательно.

Документ о запрете на въезд для Наргиз.

- Что думает сама Наргиз? Вы обсуждали?

- Мы предполагаем, что причиной такому решению могли послужить посты Наргиз в соцсетях, в которых она высказывала личную точку зрения по поводу событий на Украине. В результате этого могло возникнуть такое решение. Наргиз считает его несоразмерным содеянному.

- Обжаловать вы намерены?

- Этот вопрос еще не решен, мы обсуждаем с ней. Об этом Наргиз сделает отдельный пост, в котором все объяснит.

- Как считаете, каковы перспективы дела и есть ли шанс у Наргиз попасть в Россию раньше?

- Такое право предусмотрено законом, но на сегодняшний день в правоприменительной практике по таким делам нет положительных кейсов. Поэтому мы думаем, как в этой ситуации лучше всего поступить.

В это же время продюсерский центр Дробыша, с которым сотрудничает Закирова, об уведомлении и неудачной попытке пресечения границы России артисткой не знает: «Наргиз в Узбекистане с семьей. Все хорошо!».

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