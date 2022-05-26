Алексей Нечаев: «Предприниматель – возможно, лучшая профессия в мире»

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Как живется предпринимателям в России?

- У предпринимательства в нашей стране не простая наследственность. Всего 40 лет назад за спекуляцию у нас сажали в тюрьму. Но с тех пор ситуация изменилась. Предпринимателями стали миллионы. Многие поневоле, потому что советские заводы закрывались, платили мало. Люди открывали свое дело, учились на лету. Но выжили, набрались опыта, заматерели.

Постепенно пришло понимание, что предприниматель - это, возможно, лучшая профессия в мире. У тебя нет начальства, ты занимаешься тем, во что веришь. Можешь реализовать любую идею. Твой заработок зависит только от твоих умений. По опросам ВЦИОМ, 60% людей в России сами хотят стать предпринимателями, 62% родителей мечтают о том, чтобы у их детей было свое дело.

- Оказались ли российские предприниматели готовы к удару, который нанес Запад по нашей экономике?

- Стоит признать, что удар нанесен грамотно, со знанием дела. Я много общаюсь с предпринимателями из самых различных отраслей, посетил очень разные производственные предприятия. Основная проблема: у компаний разрушены технологические цепочки поставок. Производство российское, а сырье и комплектующие из Европы.

Для того, чтобы перейти на отечественное сырье, нужно время. Не во всех отраслях оно есть. Да и сам по себе такой переход - очень кропотливый процесс. Найти замену, купить, привезти, попробовать, изменить формулу, технологию, испытать. И так по каждому продукту. А если в ассортименте их тысяча?

Неизвестные герои – менеджеры по закупкам, химики, логисты, маркетологи – сейчас вручную пересобирают экономику страны. Это настоящие герои России. Я уверен, что по окончании этой работы лучших из них нужно представить к государственным наградам.

- Чего больше в противостоянии с западом: вреда или возможностей? Чего реально можно достичь и за какой срок?

- За ближайшие два-три года можно провести импортозамещение в потребительском секторе. В более сложных отраслях, таких, как машиностроение, электроника потребуется лет семь-десять, может больше. В каких-то сферах нам вообще не надо браться за импортозамещение. Скажем, лучше покупать китайские смартфоны, чем тратить миллиарды на разработку очередного йотафона. Это мы уже проходили.

- Какую помощь предприниматели ждут от государства?

- Никакие меры поддержки были бы не нужны, если бы в стране были длинные дешевые кредиты.

- Насколько длинные и насколько дешевые?

- В идеале под три процента на 10 лет, и минимально, хотя бы ниже 10% на 5 лет. Средняя доходность почти во всех отраслях промышленности и даже в торговле сегодня меньше 10 процентов. Бессмысленно брать кредит под более высокий процент, ты просто ничего не заработаешь.

- Вы обсуждаете это с правительством, у вас же целая фракция в Государственной Думе?

- Конечно. Мы предложили такую схему – давайте выберем тысячу крепких средних предприятий в разных отраслях и дадим им условно по миллиарду рублей. На суперльготных условиях – дешево и надолго. Через три года мы на месте этих середняков получим национальных чемпионов - компании, которые смогут составить конкуренцию западным гигантам. Вот такое импортозамещение нам нужно. Россия тратит каждый год 20 трлн рублей на импорт. Каждый год из страны утекает сумма, равная половине всего бюджета России. Мы предлагаем вложить один триллион и оставить 20 триллионов в стране. Согласитесь, это хорошая инвестиция для страны.

- Как помощь предпринимателям скажется на качестве жизни обычных людей, среди которых есть бюджетники, безработные, дети, пенсионеры?

- Если предприятия остановятся, люди лишатся работы, в магазинах не будет товаров – мало не покажется никому. Ни бюджетникам, ни пенсионерам. Чтобы этого не произошло, экономика должна работать. А предприниматели – это капитаны экономики. Именно они создают предприятия, дают работу другим людям. Чтобы победить в экономической войне, предпринимателей в стране должно быть как можно больше.

- Что делать, чтобы предпринимателей в стране стало больше?

Учить, готовить. Сегодня предпринимательство - это базовая грамотность 21-го века. Такая же, каким сто лет назад было умение читать и писать. Государство, в силу разных причин, не очень активно занималось этим в последние годы. Нынешняя ситуация в экономике это изменит.

Я десять лет занимаюсь предпринимательскими образовательными программами. Столько лет существует факультет «Капитаны России», на котором в Москве и еще 11 регионах сейчас учатся около полутора тысяч человек. Мы даем студентам теорию и практику одновременно. Обучение они заканчивают с университетским дипломом и опытом работы в бизнесе. Каждый студент создает свое дело, настоящее, реальное, и в течение всего периода обучения развивает его под руководством опытных наставников.

- Вы тоже преподаете на факультете?

- На этапе становления участвовал активнее, сейчас меньше. Но в жизни факультета принимаю участие. Сейчас мы развиваем еще одну образовательную программу «Я в деле», она носит более массовый характер. Ее охват в течение нынешнего и следующего года составит сотни тысяч человек. Она рассчитана на студентов и школьников, где они в течение полугода получат азы предпринимательства.

- Научатся зарабатывать?

- Этому можно и нужно учиться всю жизнь. Но как найти идею, как создать свое дело, откуда берется прибыль, и сколько труда необходимо, чтобы ее получить, они узнают точно.

Не все из них станут великими бизнесменами. Но эти знания помогут им стать самостоятельными людьми, которые крепко стоят на ногах. А это уже немало.