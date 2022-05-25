Исхудавшая Вера Брежнева сделала признание

Певица Вера Брежнева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вера Брежнева три месяца назад бросила все и улетела в Италию. Знаменитость поставила на паузу музыкальную карьеру и занялась волонтерством в Европе.

Вера Брежнева сейчас живет между Италией и Польшей. Певица трудится разнорабочей в центре помощи беженцам. Она упаковывает и отправляет посылки с гуманитарной помощью нуждающимся.

Звезда сильно изменилась - очень похудела и выглядит уставшей. Впрочем, она иногда находит повод вспомнить былую гламурную жизнь. Так, недавно Вера призналась, что впервые за три месяца привела себя в порядок и вышла в свет.

Артистка сообщила поклонникам, что посетила светское мероприятие. "Сегодня у меня был другой вид работы - более привычный, но такой же продуктивный. Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно", - отметила 40-летняя блондинка.

Вера Брежнева сейчас живет между Италией и Польшей. Певица трудится разнорабочей в центре помощи беженцам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она не стала уточнять, где прошло светское событие. Отметим, в Италии у Веры есть шикарный дом в Форте-дей-Марми. Также артистка является хозяйкой особняка в тихом местечке на берегу озера Гарда.

По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла стоит от двух миллионов евро. Оба дома выполнены в светлых тонах из натурального камня, что вполне логично для жаркой страны. Брежнева ранее сообщала, что изучает итальянский язык. Вероятно, звезда эстрады хочет как можно скорее стать полноправным обитателем европейской провинции.