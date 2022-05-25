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Звезды25 мая 2022 17:15

Исхудавшая Вера Брежнева сделала признание

Сбежавшая в Италию певица рассказала о сокровенном
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Певица Вера Брежнева.

Певица Вера Брежнева.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вера Брежнева три месяца назад бросила все и улетела в Италию. Знаменитость поставила на паузу музыкальную карьеру и занялась волонтерством в Европе.

Вера Брежнева сейчас живет между Италией и Польшей. Певица трудится разнорабочей в центре помощи беженцам. Она упаковывает и отправляет посылки с гуманитарной помощью нуждающимся.

Звезда сильно изменилась - очень похудела и выглядит уставшей. Впрочем, она иногда находит повод вспомнить былую гламурную жизнь. Так, недавно Вера призналась, что впервые за три месяца привела себя в порядок и вышла в свет.

Артистка сообщила поклонникам, что посетила светское мероприятие. "Сегодня у меня был другой вид работы - более привычный, но такой же продуктивный. Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно", - отметила 40-летняя блондинка.

Вера Брежнева сейчас живет между Италией и Польшей. Певица трудится разнорабочей в центре помощи беженцам.

Вера Брежнева сейчас живет между Италией и Польшей. Певица трудится разнорабочей в центре помощи беженцам.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она не стала уточнять, где прошло светское событие. Отметим, в Италии у Веры есть шикарный дом в Форте-дей-Марми. Также артистка является хозяйкой особняка в тихом местечке на берегу озера Гарда.

По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла стоит от двух миллионов евро. Оба дома выполнены в светлых тонах из натурального камня, что вполне логично для жаркой страны. Брежнева ранее сообщала, что изучает итальянский язык. Вероятно, звезда эстрады хочет как можно скорее стать полноправным обитателем европейской провинции.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИВера Брежнева: досье KP.RU