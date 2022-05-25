Минобороны: украинские националисты выгнали из онкологического центра Одессы всех пациентов

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев огласил на брифинге журналистам новые факты использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения:

- "В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике № 3 (ул. Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия".

- "В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы № 1 (ул. Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии".

- "В Славянске Донецкой Народной Республики на территориях противотуберкулезного диспансера (ул. Ярослава Мудрого) и центральной городской больницы (ул. Тараса Шевченко) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО".

- "В Одессе в здании онкологического диспансера (ул. Неждановой) подразделениями ВСУ оборудован опорный пункт. При этом, всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения".

- Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - заявил Мизинцев.

По данным Минобороны России Международный Комитет Красного Креста (МККК) под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

- В результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности, - подчеркнул генерал-полковник и призывал ВОЗ и МККК возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- "Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 927 человек, в том числе 2 058 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 463 492 человека, из которых 242 633 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 201 708 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 286 за прошедшие сутки".

- "В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат".

- "За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 697 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины".

- "На пунктах сбора подготовлено более 27 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание".

- "Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 22 770,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 052 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 340 тонн гуманитарной помощи".

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