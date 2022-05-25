Все об индексации пенсий и пособий с 1 июня: ответы на семь главных вопросов

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Рост выплат составит 10%. Он коснется пенсий неработающих пенсионеров, а также получателей различных социальных пособий.

- Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства, - сказал глава государства.

На ту же «десятину» вырастет прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

- Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума, - добавил президент.

Кто именно получит прибавку? Сколько денег понадобится на индексацию? И как это отразится на общем состоянии экономики? Отвечаем на основные вопросы.

1. Какой средний размер пенсии сейчас и каким он станет после повышения?

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году в среднем составляет 18 тысяч 984 рубля. Такие данные недавно озвучивал министра труда Антон Котяков. Соответственно, после повышения средняя пенсия составит 20 882 рубля.

2. Сколько денег понадобится на повышение пенсий?

Все расходы ПФР на выплаты страховых пенсий в этом году планировались на уровне 8,1 трлн рублей. Но здесь нужно учесть два фактора. Первый — индексация положена не всем, а только неработающим пенсионерам. Их около 30 млн человек (три четверти от всех пенсионеров). Второй фактор — сама индексация проводится с 1 июня. Значит, если взять срок до конца года, то получится, что дополнительные расходы бюджета составят около 350 млрд рублей.

На заседании госсовета президент объявил об индексации пенсий и пособий с 1 июня. Фото: REUTERS

3. А сколько на индексацию всего остального?

В совокупности на повышение пенсий, социальных пособий и минимальной зарплаты бюджетникам государство потратит 600 млрд рублей. Эту цифру озвучил министр финансов Антон Силуанов.

4. Есть ли такие деньги в бюджете?

- Конечно, хватит. По итогам первого квартала у нас профицитный бюджет. Доходы превышают расходы (на 1,4 трлн рублей. - Ред.), - говорит Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Экспорт нефти, газа, металлов и других пользующихся спросов на мировом рынке российских товаров остается стабильным. Даже несмотря на ограничения. Валютная выручка стабильно поступает в страну. Цены на сырьевые товары высокие. Помимо наполнения бюджета, это вызвало невиданное за долгие годы укрепление рубля.

5. Как индексация отразится на экономике?

- Положительно. Сейчас складываются два хороших обстоятельства. С одной стороны, стабилизация ценового поля. Стоимость товаров и услуг больше не растет. С другой, экономике для развития нужны средства. Дополнительные деньги, которые придут в потребление, поддержат отечественный бизнес. Индексация увеличит покупательную способность населения, - объясняет Александр Сафонов.

6. Насколько вырастет прожиточный минимум и на что он повлияет?

Прожиточный минимум среднем по стране после индексации составит 13 тысяч 919 рублей.

- Это станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми, - заявил президент.

Кроме того, исходя из уровня прожиточного минимума рассчитываются пенсии по инвалидности и пособия по безработице. Эти выплаты тоже вырастут.

7. Как увеличится МРОТ и что вырастет вслед за ним?

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 тысяч 279 рублей в месяц. Это повлияет в первую очередь на зарплаты бюджетников, чьи оклады зависят от МРОТ. Кроме того, частный сектор тоже вынужден будет поднять оклады тем сотрудникам, которые получают минималку.

- Это сократит количество бедных среди работающего населения, - заключает Александр Сафонов.

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