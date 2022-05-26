Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 мая 2022 года: Запорожье просится в Россию, оборона ВСУ рушится, а «Азов» звонит из плена

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Почему оборона ВСУ на Светлодарской дуге рушится

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что оборона ВСУ на Светлодарской дуге взломана. По данным дипломата, рубежи украинских войск начали «сыпаться». «В Горском котел закрылся, - констатировал Мирошник в соцсетях, - Активно штурмуют Золотое. Миротворческие силы движутся в сторону Волчеяровки и Малорязанцево». По его данным, трасса Лисичанск-Артемовск в основной своей части - под огневым контролем сил республик Донбасса и российских подразделений. Для ВСУ перекрыты пути снабжения и ротации и в Северодонецке, и в Лисичанске.

Хлопцы, для тех, кто в танке - пора тикать.

Эмиссары Киева на Донбассе впадают в панику

Сергей Гайдай, глава Луганской администрации от Киева, с горечью констатирует очевидное. Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям. Гайдая печалит, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом, по его словам, трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». Гайдай рыдает: «Ситуация на грани критической». Признает катастрофические потери. Этот Гайдай сквозь зубы, признает то, что констатирует Мирошник. А другие герои совсем другого Гайдая говорили так: «Я тебе один умный вещь скажу – торопиться не надо!». Сдаваться надо постепенно – но неуклонно.

Зачем глава «Азова» звонил жене из плена

Денис Прокопенко, командир «Азова», героически сложил оружие на «Азовстали». Наши вывезли этого «бога войны» из Мариуполя под броней. Чтобы данного «воина света» не денацифицировали местные жители. Потом лидер «легендарных бойцов» позвонил из плена жене. Чтобы поведать о тяготах неволи. И написали об этом не «пропагандисты российские». Поведала о камингауте Редиса (кличка азовца) всему миру британская The Guardian. Прокопенко сквозь зубы назвал условия содержания «удовлетворительными». Ну типа такого: «Кормят, поят. Условия соответствуют требованиям. Никто не подвергался насилию». И жене командира националистов, и британским СМИ признавать это неприятно, но факт налицо: большинство раненых бойцов «Азова» лечат и выхаживают русские, в Новоазовске. Другую часть – в СИЗО в Еленовке. И не пытают никого. Может, оттого, что упырей этих взяли в плен не «европейцы», а нормальные русские воины? Закончится спецоперация – придет понимание. А кому не придет – переучат.

Нужны ли Зеленскому переговоры с Москвой?

Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России, так оценил заявление шестого президента незалежной о том, что для возобновления украинско-российских переговоров нужен возврат российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. «Украина активно участвовала в переговорах с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий, – напомнил Руденко – А сегодня ставит некие условия. Это заставляет Россию сомневаться в искренности их желания найти мирное решение». Замминистра МИДа РФ полагает, что все последние заявления из Киева оценивать как конструктивные – весьма сложно. Так если сложно – может, и не нужно? А про «репарации и контрибуции» напомним попозже, когда дурман выветрится из этих голов. Ну или головы будут иные?

Кто и кого награждал за «героизм в Мариуполе»?

Дух Арсена Авакова, который оставил пост главы МВД Украины еще в июле 2021-го, витал над базой нацформирования «Азов» довольно долго. В расположении этой структуры обнаружены наградные документы к ведомственной медали «Защитнику Мариуполя» – на них автограф бывшего министра внутренних дел. Глава МВД Украины лично наградил 70 человек, принимавших активное участие в карательной операции Киева против жителей Мариуполя в период с 2014 по 2015 год – и большинство из них удивительным образом оказались в Мариуполе весной 2022-го. А Папа Римский этих «воинов духа» тоже благословит?

Над Запорожьем воспарит двуглавый орел

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что регион возвращает герб времен Российской империи. «Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты, сообщил Рогов, – Это была фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки и все то, что было во времена Российской империи». На автономерах области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года. А вместо подписи UA (Украина) – TVR (Таврическая губерния). И, по словам Рогова, теперь гербом области является исторический герб Запорожья – до 1921 года Александровска – в виде щита, разделенного на зеленое и малиновое поля.

Когда Донецку дадут воду

Эдуард Басурин, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, заявил, что водоснабжение Донецкой Народной Республики по прежнему остается «очень большой проблемой». И она не будет снята, пока союзные силу не возьмут под полный контроль город Славянск на севере ДНР. «Нам нужен тот водовод, что идет из Славянска в сторону Горловки. Там есть три станции насосные. Они создают давление. Они качают воду, - сообщил Басурин в эфире Первого канала, – Пока мы не возьмем Славянск и весь этот канал, с водой останутся большие проблемы».

Президент упростил выдачу гражданства украинцам

Глава РФ подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства украинцам. Это коснется жителей Запорожской и Херсонской областей. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации Кремля 25 мая. Поправки внесены в Указ, по которомуу в упрощенном порядке могли обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ те лица, кто постоянно проживал на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Путин и Шойгу проведали раненных

Президент России и министр обороны 25 мая приезжали в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, чтобы пообщаться с раненными в ходе спецоперации на Украине. Поначалу раненые стояли по стойке смирно. Но верховный главнокомандующий скомандовал вольно и бойцы чуть расслабились и даже улыбнулись. Путин расспросил о том, не нуждаются ли военнослужащие в чем-либо – и услышал в ответ, что и лечат их отлично, и кормят от пуза. И все хотят обратно – снова в бой.

* Запрещенная в России организация

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