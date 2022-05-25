Впервые за год в России снизились цены: Какие товары подешевели сильнее всего

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и пусть на 0,02%. Но ведь снизились же! А до этого только и делали, что росли без перерыва. Тенденция сломлена, однако!

Об этом отрапортовал Росстат вечером 25 мая. Ведомство огласило результаты наблюдения за ценами за неделю с 14 по 20 мая. И выяснилось, что эти семь дней индекс потребительских цен составил 99,98%. В переводе на русский язык, цены снизились на вышеупомянутые 0,02%. Такое явление – когда цены не растут, а падают - именуется не противным английским словом инфляция, а благозвучным английским словом дефляция. Этого явления мы не наблюдали с конца прошлого лета. По данным Росстата, до этого недельная дефляция в России фиксировалась в период с 10 по 16 августа 2021 года. Но тогда цены снижались не так, как сейчас, а в два раза медленнее – на 0,01%.

При этом с начала нынешнего года цены в России... Нет, не снизились, а выросли – на 11,82%. А вот годовая инфляция даже замедлилась – если неделю назад она составляла 17,83%, то сейчас - 17,69%.

Почему рост цен замедлился? На то есть три причины.

1. Рост рубля

Доллар сейчас стоит всего 56 рублей, евро – 58 рублей. Все это из-за жестких ограничений, которые действуют в стране с марта: Центробанк заставил экспортеров менять валюту на рубли, запретил россиянам снимать со своих счетов больше $10 тысяч и покупать наличные доллары и евро, поступившие в банки после 9 апреля... Так что курс этот рукотворный. К тому же какой от него толк, если валюту по такой вкусной цене все равно купить практически невозможно. А если вы по старой памяти вдруг заглянете в иностранный интернет-магазин, то увидите настоящий курс – от 80-100 рублей за доллар.

Однако еще пару месяцев назад этот настоящий курс все равно был выше. В середине марта американская валюта стоила 120 рублей, европейская – 130. Так что импортные товары в пересчете на рубли обходились дороже, чем сейчас. Цены тогда в России вообще взлетали на 2% в неделю.

2. Наладились поставки

Многие международные перевозчики этой весной развернулись и ушли из России. Так что вернуть прежнюю отлаженную систему поставок импорта в страну, мягко говоря, не удастся еще очень долго. Но в марте, сразу после начала украинских событий, было еще хуже – тогда поставки вообще встали. Причем практически всего. А когда на рынке становится меньше какого-то товара, цена на него растет.

Сейчас потихоньку, кое-как импортеры находят новые пути доставки товаров в Россию. Например, бананы и табак из Южной Америки едут к нам через Нидерланды, лекарства из США – через Турцию.

3. Зреет урожай

Конечно, это касается не всех регионов и не всех культур. Пока на севере страны завершается посевная, на юге в теплицах уже зреют огурцы и помидоры. Подешевели и овощи многострадального борщевого набора - капуста, морковка и даже свекла, которая в апреле поставила рекорд по подорожанию (тогда ее цена взлетела на 19%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего подешевело за неделю…

Огурцы - 9,42%

Капуста - 6,16%

Помидоры - 4,32%

Авиабилет в эконом-класс - 3,5%

Свекла - 1,98%

…и что подорожало

Лук + 3,41%

Картофель + 2,77%

Яблоки + 1,98%

Спички + 1,78%

Туалетное мыло + 1,54%

По данным Росстата с 14 по 20 мая.

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