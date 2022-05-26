Военная спецоперация на Украине 26 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 мая 2022 года.

Объединение русского и украинского народов зависит от усилий самих этих народов, считает помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

На окраине Мариуполя, на старом кладбище обнаружено массовое захоронение жертв националистов из батальона "Азов"*. Пока точное число убитых не известно, но их не менее 300 человек. Местные жители рассказывают, что националисты в марте почти каждый день привозили на кладбище мешки с трупами людей и хоронили их в общих могилах.

Некоторые политические круги Запада призывают Украину уступить часть территорий для прекращения боевых действий, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск, а также почти вошли в Северодонецк, отметив, что украинские боевики несут потери и у них паника.

"Азов"* - против боевиков группировки в РФ возбуждены уголовные дела

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25 мая:

23:20 Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США, заявила Захарова

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21:53 Глава МИД Кулеба заявил, что у Киева нет условий для возобновления переговоров с Россией

21:35 Минобороны РФ сообщило, что открывает два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

21:15 Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян