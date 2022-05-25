Герои спецоперации «Z»: гвардии лейтенант Нехожин получил тяжелое ранение, но связь обеспечил

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России передала «Комсомольской правде» наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. «Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой опыт и настоящий мужской характер, чтобы привести свои подразделения к успеху.

Сегодня на Донбассе особую цену приобретает надежная связь, без которой невозможно успешное управление войсками. Военные связисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа, которые демонстрируют свою высокую профессиональную подготовку и обеспечивают все виды связи: защищенную спутниковую, радиорелейную, мобильную и радиосвязь, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. К советам генералиссимуса, которые не проиграл ни одного сражения, российские воины прислушиваются и следуют в повседневной службе.

ПРОРВАЛ ОБОРОНУ ПОД ОГНЕМ СНАЙПЕРА

Лейтенант Андрей Федотов, командир взвода

Фото: Министерство обороны РФ

«Лейтенант Андрей Федотов, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Противник, желая удержать занимаемые позиции, выстроил на подступах к населенному пункту качественную оборону, исключающую возможность атаки с ходу.

В ходе наступления Андрей лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам националистов. Ведя корректировку огня своих подразделений, Андрей получил пулевой ранение от огня снайпера противника, однако, даже будучи раненым, обеспечил уничтожение 3 долговременных огневых точек, огнем из которых полностью простреливались подступы к населенному пункту. Уничтоженные огнем артиллерии доты создали брешь в оборонительных порядках противника. Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Федотова создали условия для прорыва обороны националистов и вытеснения их с занимаемых позиций».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин

Фото: Министерство обороны РФ

«Начальник связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии лейтенант Юрий Нехожин с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Действуя в составе дивизиона, Юрий участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. После вытеснения боевиков дивизиону была поставлена задача – закрепиться на занимаемых позициях, организовав оборону.

Националисты в течение недели предпринимали попытки прорвать позиции российских подразделений, применяя при этом средства постановки помех. Гвардии лейтенант Юрий Нехожин несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, организовал бесперебойную связь в дивизионе, что позволило оперативно координировать силы в обороне. В результате очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь командира дивизиона с начальником артиллерии, что лишило командование возможности руководить огнем артиллерии. Юрий Нехожин лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений.

Действуя смело и решительно, Юрий оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи, получив при этом тяжелое ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. По итогам боестолкновения населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил».

СПАС ЭКИПАЖ ПОДБИТОГО В БОЮ ТАНКА

Старший сержант Виктор Шерстнев

Фото: Министерство обороны РФ

«Командуя танком, старший сержант Виктор Шерстнев, действуя в составе батальонно-тактической группы, с боями вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций.

Отойдя за водную преграду, понимая важность замедления наступления российских войск, отступающие националисты бросили все силы на удержание под контролем переправы.

Обороняясь, противник вел массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям. В ходе боя Виктор обнаружил, что двигавшийся рядом с ним танк был подбит и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, Виктор прикрыл подбитый танк своим, после чего, дав команду экипажу вести ответный огонь по противнику выдвинулся спасать экипаж подбитой машины. Виктор Шерстнев эвакуировал из подбитого танка экипаж, члены которого получили ранения и не могли самостоятельно выбраться. Шерстнев вынес их в безопасное место.

Забираясь в свой танк, Виктор получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако, несмотря на боль, сумел забраться в танк и ответным огнем уничтожить минометную позицию националистов».