Счастливый и с обручальным кольцом: Прилучный проводит медовый месяц на Маврикии

Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели на Маврикий. Фото: соцсети.

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный тайно женился на своей коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Пара якобы расписалась в одном из подмосковных загсов и улетела отдыхать в теплые края. Павел и Зепюр поделились в соцсетях снимком из самолета и сообщили: скоро нас не ждите, мы заслужили отпуск. Поклонники гадали: так была свадьба или нет? Ответ на этот вопрос дал сам Прилучный. Актер опубликовал на своей странице видео, в котором он демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Павел показал обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Фото: соцсети.

Похоже, 26-летняя красотка все-таки окольцевала звезду «Мажора». 34-летний Павел светится от счастья и каждый день делится в соцсетях снимками своего отдыха с молодой женой. Пара проводит медовый месяц на Маврикии. Минувшим днем Павел и Зепюр прогулялись по столице островного государства Порт-Луи и осмотрели ее главные достопримечательности: прошли по центральной набережной, полюбовались на светомузыкальный фонтан и заглянули в торговый центр «Caudan Waterfront». Гуляя с молодой женой, Павел дурачился как ребенок, так что Зепюр сняла для своего блога несколько смешных видеороликов с его участием.

Павел и Зепюр прогулялись по столице островного государства Порт-Луи. Фото: соцсети.

На Маврикии Павел и Зепюр поселились в роскошном пятизвездочном отеле на побережье Индийского океана. Это курорт с большой территорией, бассейнами, теннисным кортом и укромными уголками, где можно расслабиться в гамаке. Прилучный уже успел похвастаться местным пляжем с золотистым песком. Актер сделал селфи на пляже, в кадре на соседнем лежаке расположилась одетая в бикини Зепюр.

- Если что мы на связи, но это не точно, - подписал фото артист.

Молодожены поселились в пятизвездочном отеле на побережье Индийского океана. Фото: соцсети.

Звездные отпускники ведут достаточно активный образ жизни: занимаются кайтсерфингом и ежедневно тренируются в спортзале. Прилучный регулярно качает мускулы, и Зепюр старается от него не отставать, но гантели, конечно, выбирает поменьше. Судя по всему, в любви к спорту молодожены солидарны. Павел в прошлом – боксер, так что тренировки занимают важную часть его жизни. И Зепюр, как мудрая женщина, решила полностью разделить увлечения возлюбленного.

Слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Прилучного с Муцениеце в 2020 году. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович, с которой встречался после развода.

Прилучный уже успел похвастаться местным пляжем с золотистым песком. Фото: соцсети.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве. У экс-супругов растут двое детей: Тимофей и Мия. После развода Павел довольно быстро познакомил их со своей новой пассией Мирославой Карпович. Успела ли с детьми Прилучного познакомиться Зепюр, пока неизвестно.