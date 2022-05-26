Хоккеист Иван Телегин обвинил бывшую жену Пелагею в домашнем насилии

Пелагея и Иван поженились в 2016 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Экс-супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин в соцсетях прокомментировал судебный процесс между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Бывшие супруги ежедневно устраивают шоу в лондонском суде, обвиняя друг друга во всех смертных грехах, в том числе и в домашнем насилии. Иван Телегин встал на сторону Джонни Деппа и заявил, что отлично понимает его, так как и сам долгое время жил в токсичных и абьюзивных отношених.

- Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия, - написал спортсмен в своем блоге.

После развода Телегин и Пелагея долго делили в суде имущество. И вот, наконец, 25 мая Никулинский районный суд Москвы завершил процесс по разделу совместно нажитых супругами машин и квартир. Большая часть имущества досталась Пелагее. Суд присудил ей московскую квартиру, загородный дом, автомобили и средства на банковских счетах. Все требования хоккеиста к бывшей жене суд отклонил.

Пелагея родила Ивану дочку Таисию. Фото: соцсети.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года они объявили о расставании. Певица упомянула, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Суд развел супругов в июле 2020 года. В браке артистка взяла фамилию мужа и решила оставить ее и после развода.

По решению суда Телегин перечисляет бывшей жене алименты на дочку, которые составляют 25% от его дохода. Певица решила не трогать эти средства – у нее и так хватает денег на воспитание дочери. Пелагея хранит алименты в банке на счете, и по достижении совершеннолетия Таисия сможет воспользоваться этими деньгами по своему усмотрению.