Стали известны шокирующие подробности расстрела техасских школьников

В результате расстрела в начальной школе в городе Ювалди (штат Техас) погиб 21 человек. Фото: REUTERS

Американские СМИ раскрыли подробности жестокого преступления – расстрела в начальной школе в городе Ювалди (штат Техас), в результате которого погиб 21 человек: 19 детей и двое учителей.

В больнице с ранениями оказались еще 13 детей, двое силовиков, принимавших участие в ликвидации стрелка, и бабушка устроившего бойню молодого человека.

18-летний Сальвадор Рамос был проблемным подростком – над ним нередко издевались из-за дефекта речи. Однако послужило ли именно это причиной страшного злодеяния – предстоит установить правоохранителям.

По мнению экспертов, в действиях Рамоса не было расистской составляющей, поскольку почти 80% всего населения Ювалди составляют латиноамериканцы, а в школе, где произошла трагедия, подавляющее число детей, как и сам убийца, испаноязычные.

По словам губернатора штата Техас Грега Эббота, незадолго до расстрела Рамос заявил о своих намерениях в Facebook*: «Я застрелю свою бабушку». Позже преступник сообщил, что выполнил задуманное и намерен «стрелять по начальной школе».

Руководство соцсети дистанцировалось от возможности предотвратить кровавую бойню и заявило, что речь идет о частных сообщениях, а не публичном посте. Так ли это – тоже установит следствие.

Тем не менее, Рамос сказал правду: он действительно выстрелил в свою бабушку, правда, женщина не умерла, а находится в больнице в критическом состоянии. После этого, прихватив рюкзак и винтовку, старшеклассник отправился в школу.

В учебное заведение он проник через черный ход в западном крыле. Войдя в школу, он заскочил в класс, закрыл двери, а после забаррикадировал их и начал методично расстреливать находившихся там детей.

– У него не было никакого уважения к человеческой жизни. Этот человек - просто воплощение зла, – сказал позже журналистам один из полицейских, прибывших к школе.

В ходе перестрелки с силовиками Рамос был убит, что позволило предотвратить гибель еще большего числа детей.

Тем не менее, расстрел в Ювалди стал одной из самых кровавых трагедий подобного рода.

Президент США Джо Байден объявил в стране траур и призвал американцев выступить против лобби, поддерживающего право на свободное владение огнестрельным оружием.

Родители погибших детей не знают, как справиться с постигшим их горем.

Мать одной из погибших девочек написала в соцсети, что больше никогда не сумеет жить счастливой жизнью после потери дочери, недавно отпраздновавшей свое 10-летие.

– Это самый милый мальчик, которого я когда-либо знал, – написал в соцсети дедушка убитого 8-летнего ребенка.

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