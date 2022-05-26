Нет шансов: Так Турция оценила желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Турция поставила жесткие условия, при которых не наложит вето на вступление в НАТО двух скандинавских стан. Фото: REUTERS

Неожиданное препятствие на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО в виде упрямой Турции не собирается исчезать – правительство Эрдогана не намерено отступать, не добившись своих целей.

События на Украине и постоянное давление на Швецию и Финляндию со стороны Североатлантического блока вынудило власти этих стран принять решение о присоединении к альянсу. Кстати, во многом против желания жителей этих стран, постоянно демонстрирующих свое несогласие с будущим членством в НАТО.

Но речь сейчас не об этом – неожиданно на пути вступления двух скандинавских стран в натовскую «семью» встала Турция. Причем не только встала, но и, похоже, не на шутку уперлась.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не даст своего согласие на вступление скандинавов в НАТО без того, чтобы они изменили свое поведение по отношению к курдским структурам, признанным в Турции террористическими.

По словам Эрдогана, Швеция – это гостевой дом для террористических организаций.

– Мы просили их экстрадировать этих террористов в Турцию, но эти государства отказались, – сказал турецкий лидер, имея в виду представителей Рабочей партии Курдистана, нашедших приют в странах Северной Европы.

А еще Эрдоган требовал от Швеции и Финляндии отменить эмбарго на поставки оружия в Турцию, которые были введены в 2019 году. Но его до сих пор никто не отменил.

Потому неудивительно, что официальный ответ Турции рвущимся в НАТО скандинавам, который озвучил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, короток и однозначен – «нет шансов».