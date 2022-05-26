Американку признали виновной в убийстве супруга, прочитав написанное ею эссе «Как убить мужа»

Нэнси Брофи признали виновной в убийстве мужа на основании написанной ею книги. Фото: Кадр видео

Американские правоохранители расследовали убийство Дэниела Брофи, преподавателя кулинарной школы в Портленде (штат Орегон), который был по неясным ни для кого причинам и оснований застрелен на работе.

Главным подозреваемым по делу стала его вдова, Нэнси Брофи, зарабатывающая на жизнь продажей страховых полисов и написанием бульварных романов.

Основной зацепкой для следователей стал тот факт, что за десять лет до убийства мистера Брофи Нэнси в своем блоге «Как убить мужа» буквально создала методичку по подготовке преступления и его реализации, особое внимание уделив именно тому факту, что жена убитого практически наверняка станет главным подозреваемым.

– Нужно быть организованной, безжалостной и очень умной. В конце концов, убийство должно освободить меня, а не отправить на всю жизнь в тюрьму, – писала Нэнси Брофи.

И вот теперь следствие постаралось доказать, что 71-летняя писательница действовала по собственной методике, чтобы обеспечить себе безбедную старость, получив страховки за почившего в бозе мужа. А причины думать именно так у полиции были.

Брак Нэнси и Дэниела Брофи все считали не просто удачным, а едва ли не идеальным – супруги практически никогда не ссорились, и каждый из них занимался любимым делом. Дэниел выращивал специи на заднем дворе дома и преподавал в кулинарной школе, а Нэнси продавала страховки и строчила романы.

Впрочем, назвать ее модной писательницей не повернулся бы язык, поскольку все творчество женщины, несмотря на то, что было ориентировано на самую нетребовательную часть аудитории, особым успехом не пользовалось. Тем не менее, книжки за авторством Нэнси Брофи с полуголыми мужчинами и красивыми женщинами на обложках в продаже появлялись регулярно.

Вот только несколько названий из ее произведений: «Ад в моем сердце», «Чужой муж», «Не тот любовник». Словом, ее творчество – это обычное бульварное чтиво, которое особых дивидендов писательнице не приносило.

А вот смерть мужа – напротив, принесла: после убийства Дэниела Брофи его вдова стала зажиточным человеком, получив в общей сложности страховых выплат на $1,4 миллиона.

Судья, рассматривающий дело Нэнси Брофи, заявил, что ее эссе, написанное более 10 лет назад, не будет являться уликой – слишком много времени прошло, да и само по себе подтверждение виновности очень ненадежное. Но следствие представило достаточное количество поводов подозревать женщину в убийстве мужа.

Прежде всего – использование сборного оружия в качестве орудия преступления. Кстати, досконально описанное в злополучном эссе.

Незадолго до убийства мужа Нэнси приобрела на eBay – набор для создания «пистолета-призрака» и переставила некоторые его детали на купленное ранее оружие. А еще – ее машина попала на камеры наблюдения в том самом районе, где находилось место работы убитого мистера Брофи.

И да, на одном из первых допросов, где женщина изображала страшное горе из-за потери супруга, она попросила следователей дать ей справку о том, что не проходит по делу в качестве подозреваемой. Для чего? Очень просто – чтобы получить страховку за гибель мужа.

Пока же жюри присяжных признало ее виновной. Окончательный вердикт вынесет судья, передает Koin.