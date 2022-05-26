Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Стратегия борьбы с бедностью - за президентом, а сколько нужно денег на корову - решает местная власть

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного уровня и пенсий на 10 %, других заметных мерах повышения благосостояния россиян. Как готовились эти решения? В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы беседуем с председателем комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андреем Никитиным.

… - Андрей Сергеевич, на вас легла основная часть работы при подготовке к этому президиуму, вы выступали с докладом сразу после Владимира Путина. Скажите, эти революционные предложения президента, которые родились в это непростое время, шли от вашей комиссии?

- Президент не раз говорил, что задачу искоренения бедности, задачу помощи людям он считает одним из своих важнейших приоритетов.

Что же касается конкретных решений… Это - тоже всегда его инициатива, его политическая поддержка.

Мы здесь можем предлагать какие-то варианты решений, но без поддержки главы государства, без этого посыла этого ничего не было бы.

То есть, стратегия – это всегда президент. Какие-то нюансы, на сколько повысить соцконтракт для личного подсобного хозяйства (ОПС), это губернаторы предлагают, потому что они на земле видят какие-то вещи…

- Лучше? Например?

- Ну, что сто тысяч рублей для соцконтракта на ЛПХ мало. Корову на эти деньги купить сложно.

- Сколько времени готовилось нынешнее мероприятие - давайте его так назовём.

- Три месяца. Все это началось с Нового года, чуть позже.

Был проведен очень серьезный анализ тех последствий, к которым привели предыдущие решения.

- Ой, что же это за последствия?

- У нас стали больше рожать третьих детей, система поддержки стала комплексной, сегодня в случае возникших жизненных проблем - допустим, при беременности до 17 лет - наши граждане получат поддержку для своих детей, эти решения были в основе.

- Ага! То есть - шли от жизни. Вам - параллельно - при подготовке решений много приходилось общаться с коллегами. Раскройте кухню. Это же не секрет?

- Конечно, не секрет.

В Госсовете - несколько комиссий. Одна из них – соцполитика, которую я возглавляю. Туда входят все губернаторы, которые считают важной эту тему.

Мы с ними все это обсуждали, изучали нюансы. Делились опытом.

Сначала - в тесном контракте с губернаторами, а последние дни мы это обсуждали уже с коллегами из правительства.

За исключением Минтруда. Потому что это министерство было погружено в процесс с самого начала. Мы с ними очень тесно работаем.

Огромное спасибо хочу сказать министру, его заместителям. Наши главные союзники!

- Эта стратегия будет иметь продолжение на годы и десятилетия? Ведь так?

- Как и любая стратегия, она будет корректироваться с учетом жизненных ситуаций.

Но наша цель - в том, чтобы гражданине России, семья, принимая решение о рождении ребенка, понимали, что, если что-то произойдет в жизни, то их не бросят, их дети вырастут тоже достойными людьми.

- Быть губернатором и одновременно «тащить» на себе ещё такой груз обязанностей… Сложно, наверное?

- Я возглавляю комиссию Госсовета по теме, которая всегда интересна президенту, которую он всегда поддерживает. Я чувствую его постоянную поддержку.

Поэтому мне легко работать.

Я возглавил эту комиссию, как только она была создана, три года назад.

Раньше под конкретный Госсовет создавались рабочие группы. Потом они распускались. И вот появились комиссии. Это - моя официальная вторая должность, кроме того, что я губернатор.

- Я думал – первая.

- (улыбается) Губернатор – моя прямая ответственность. Я этим занимаюсь постоянно. Вне зависимости от того, проходит ли Госсовет. Мы все время мониторим ситуацию. Лучшие практики собираем, с министерствами взаимодействуем, оцениваем какие-то решения, определяем, на что они влияют.

- Это вам помогает или мешает в губернаторской работе?

- Помогает. Я до этого с социальными вопросами никогда не сталкивался.

Тут важны конкретные люди. Судьба каждого человека, его жизненная ситуация влияют на ситуацию в стране.

И - надо теперь думать, как решение повлияет на конкретную маму с конкретным ребенком. Это не макроэкономика, это - люди. А у людей есть судьбы.

- Понятно…

- Сейчас я много общаюсь с людьми, которые получают соцконтракты, те или иные пособия. То, что мы предлагаем президенту, - это не кабинетные измышления экспертов. За этим всегда стоят конкретные люди, конкретные судьбы.

Вот пять дней назад я был в городе Пестово у человека, который взял соцконтракт, открыл мастерскую по обтяжке мебели. Мы с ним разговаривали, удобно ли ему, хватило ли ему денег, как это развивать, какая поддержка ему нужна будет потом.

Он говорит: я теперь хочу по программе МСП (поддержка малого и среднего предпринимательства) кредит взять под 1 % и уже построить целый цех. Регион дает по этой программе льготный кредит 1 миллион рублей под 1 %. Он получил грант 250 тысяч по соцконтракту, купил машинку, которая позволяет мебель перетягивать, а теперь хочет сделать миницех.

Это хорошо. Таких людей уже почти миллион в стране, которые получили соцконтракт.