Полина Гагарина в белом платье заявила о свадьбе

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина два года назад развелась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. С тех пор поклонники не устают гадать, кому отдала свое сердце 35-летняя красавица. Сама же певица предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако на днях Полина сделала неожиданное заявление.

Артистка поделилась в соцсетях снимком в белом вечернем корсетном платье. Полина, одетая в расшитый жемчугом и стразами наряд с открытыми плечами, сделала селфи.

- Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да», но не от всего сердца, - подписала фото Гагарина.

Певица призналась, что ей сделали предложение. и она сказала "да". Фото: соцсети.

Наряд звезды и правда похож на подвенечный. Неудивительно, что подписчики в комментариях принялись поздравлять исполнительницу с помолвкой. «А кто жених? Я что-то пропустила», «Ого, Полину замуж выдают», «Полиночка, какая же вы красивая! Вам, действительно, надо замуж, но только за настоящего принца!», «Шикарная женщина», - пишут поклонники.

К слову, Полина очень любит белые платья и часто выступает в них на сцене – это ее фирменный стиль. Так что, скорее всего, артистка просто пошутила. Хотя не исключено, что когда-нибудь она действительно скажет «да» своему избраннику. Гагарина встречается с 49-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Чиняев и Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара не афиширует свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике. По слухам, именно Чиняев стал причиной развода звезды с Дмитрием Исхаковым. В браке с фотографом артистка прожила шесть лет, с 2014 по 2020 годы.

Гагарина воспитывает двоих детей: 5-летнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова и 14-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной Чиняев сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.