Минобороны России показало результат одного боя роты десантников

Минобороны России демонстрирует кадры захваченных передовых подразделений Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.
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Минобороны России демонстрирует кадры захваченных передовых подразделений Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.
Они были вскрыты подразделения разведки и подтверждены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Сначала по координатам обнаруженных позиций были нанесены артиллерийские удары, а после этого в бой вступили штурмовые подразделения ВДВ.
Десантники заставили подразделения ВСУ бросить свои позиции и отступить.
«Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу, и в указанное время овладела выгодным рубежом», - рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.
После боя многие украинские националисты предпочли сложить оружие и сдаться в плен.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Опубликованы допросы пленных всушников, что сдались в плен 25 мая в бою в районе Красного Лимана. Все рассказывают что за попытки сдачи в плен или отступить командиры все чаще используют заградительные отряды, которые расстреливают отступающих на месте.
- Не надо нам этой войны, хочу, чтобы все наши ребята сложили оружие и вернулись к женам и детям, - заявил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Тарасюк.
Другой пленный военнослужащий ВСУ Богдан Марченко рассказал, что отказников украинские националисты арестовывают и увозят в грузовиках неизвестно куда. Что с ними происходит - никому не известно.
- Есть слухи, что их расстреливают, - отметил Марченко.
Его сослуживец Максим Горяинов подтвердил наличие заградотрядов, которые вооружены пулеметами и гранатометами.
Фактически все задержанные указывают на наличие неких заградительных отрядов, которые расправляются с теми кто не хочет воевать по «законам военного времени».
Эту информацию в Минобороны России обязательно учтут, при артобстрелах личный состав украинских националистов из заградотрядов будет уничтожаться в первую очередь.
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