Минобороны России показало результат одного боя роты десантников

Минобороны России демонстрирует кадры захваченных передовых подразделений Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Фото: Кадр видео

Минобороны России демонстрирует кадры захваченных передовых подразделений Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Они были вскрыты подразделения разведки и подтверждены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Сначала по координатам обнаруженных позиций были нанесены артиллерийские удары, а после этого в бой вступили штурмовые подразделения ВДВ.

Десантники заставили подразделения ВСУ бросить свои позиции и отступить.

«Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу, и в указанное время овладела выгодным рубежом», - рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.

После боя многие украинские националисты предпочли сложить оружие и сдаться в плен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Опубликованы допросы пленных всушников, что сдались в плен 25 мая в бою в районе Красного Лимана. Все рассказывают что за попытки сдачи в плен или отступить командиры все чаще используют заградительные отряды, которые расстреливают отступающих на месте.

- Не надо нам этой войны, хочу, чтобы все наши ребята сложили оружие и вернулись к женам и детям, - заявил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Тарасюк.

Другой пленный военнослужащий ВСУ Богдан Марченко рассказал, что отказников украинские националисты арестовывают и увозят в грузовиках неизвестно куда. Что с ними происходит - никому не известно.

- Есть слухи, что их расстреливают, - отметил Марченко.

Его сослуживец Максим Горяинов подтвердил наличие заградотрядов, которые вооружены пулеметами и гранатометами.

Фактически все задержанные указывают на наличие неких заградительных отрядов, которые расправляются с теми кто не хочет воевать по «законам военного времени».

Эту информацию в Минобороны России обязательно учтут, при артобстрелах личный состав украинских националистов из заградотрядов будет уничтожаться в первую очередь.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 26 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 мая 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрыто логово нацистов в подземельях "Азовстали": пропахшие кровью коридоры, мешки для трупов и бесполезное оружие

Спецкоры kp.ru Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников вместе с батальоном ДНР "Восток" спустились в логово "Азова"* (подробности)

«Нас спасли русские солдаты!» Жители Республик Донбасса благодарят военнослужащих Народной милиции и России за освобождение

Восемь лет люди в поселках и городах, которые были под контролем украинских боевиков, ждали спасения (подробности)

Звёздное небо над Мариуполем и моральный закон

Александра Виграйзер - об обстановке в городе (подробности)

* в России заведено уголовное дело.