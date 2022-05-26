Минобороны России показывает, как летят к украинским националистам ракеты «Искандер»

Российские "Искандеры" работают по наиболее важным целям ВСУ. Фото: Кадр видео

«У ребят настрой боевой. Все готовы выполнять задачи. Все готовы, все молодцы, все стараются, все выкладываются на полную», - заверил начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Денис.

На кадрах полностью замаскированная пусковая установка ОТРК «Искандер» выскакивает из лесного укрытия. Вся установка затянута маскировочной сетью. Это не только визуальный камуфляж. Материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов ВСУ. Фактически, установка становится невидима для разведки противника.

Установка пылит в пролесках, по тропам и дорогам Донбасса, которые не знают даже многие местные грибники и охотники. Многотонный тягач не подведет в любую погоду: пройдет и по болотистой местности и по бездорожью. Это сохраняет высокую живучесть комплекса при быстрой смене позиций, чтобы его не успели отследить.

У ракетчиков есть несколько минут до получения расчетом точных координат новой цели, которые поступают с беспилотного летательного аппарата, что в нескольких сотнях километров контролирует цель.

«Работаем по наиболее важным целям ВСУ – это аэродромы, системы противовоздушной обороны, командные пункты. Были объекты очень маленькие, которые по докладам, нам сказали, другое вооружение не справилось бы, как наш комплекс. Ширина их 3-4 метра. И крылатые изделия позволяют поражать такие цели», - рассказал журналистам начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Денис.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

Крылатые ракеты недосягаемы для любого вражеского вооружения. Траекторию движения в полете, которую им задают ракетчики, просчитать невозможно. Они меняют высоту и скорость, идут на предельно малой высоте (в 7 метрах над землей), огибая рельеф местности, могут изменить направление. Такая крылатая ракета очень умная. Она может пролететь 500 километров и поразить бетонный бункер с отклонением в пять метров. И такое отклонение при учете почти 500 килограммового заряда боевой части совсем не критично.

Бывает, что цели не подтверждаются: разведка, в режиме реального времени наблюдающая за укрепленным, замаскированным командным пунктом выясняет, что его спешно покинула группа крупных чинов украинской армии, или они в очередной раз попрятали свои боевые машины в деревенских сараях. Выполняя боевые задачи ракетчики стараются не подвергать риску мирных жителей. Они никуда не спешат.

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