Мифы и правда о правильном питании: Можно ли есть булку с котлетой?

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«Питание должно быть раздельным!», «Мясо только с овощами, углеводы с жирами нельзя!». Чего только не начитаешься в интернете.

Как на самом деле сочетаются друг с другом разные продукты? Об этом и не только корреспондент «Комсомолки» Александра Кучук спросила у доктора Владимира Пилипенко, кандидата медицинских наук, научного сотрудника отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», эксперта проекта Роспотребнадзора РФ «Здоровое питание».

ДЕЛО В РАЗМЕРЕ ПОРЦИИ

— Владимир Иванович, насколько в принципе важна сочетаемость продуктов?

— Хороший вопрос. У человека со здоровым пищеварительным трактом ограничений по сочетанию продуктов вообще быть не должно. Главное — это размер порции.

Возможности организма усваивать пищу, особенно белковую, ограниченны. И то, что ему не удалось переварить, отправляется в толстую кишку, образуются газы, спазмы, вздутие, урчание, все эти неприятные симптомы. И да, человек может подумать, что дело в несочетаемости продуктов. Хотя на самом деле кто-то съел слишком много…

Возьмем, к примеру, грибы. Блюда из них очень вкусные. Но в грибах есть разновидность углеводов, которая плохо усваивается человеком. Если грибы есть понемногу, ничего не будет. А если порции большие, появятся симптомы, которые вам не понравятся.

— Молоко с огурцами, например, точно плохо вместе перевариваются

— Но! Есть немало людей, которые могут переварить огурцы вместе с молоком без всяких последствий. То есть проявление несочетаемости этой «пары» распространены, но не абсолютны.

Другой вопрос, когда у человека проблемы с пищеварительной системой. Если есть заболевания, даже в стадии ремиссии, сочетание некоторых продуктов может вызывать неприятные симптомы.

О ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ РАЦИОНЕ

— Отличаются ли рекомендации по сочетаемости для взрослых и детей, в зависимости от пола человека?

— У детей пищеварительный тракт еще незрелый. Его возможности ограниченны. Нужно максимально сбалансированное питание. Правильный набор продуктов, определенное время приема, чтобы был завтрак, обед, ужин и полдник желательно.

Если же ребенок питается нерегулярно, ест так называемую «мусорную еду», то есть фастфуд, то напряжение работы желудка и кишечника в будущем может привести к гастриту, язвенной болезни.

Что касается различия питания у женщин и мужчин. Спортивной медициной было доказано: возможности слабого пола усваивать белок ниже, чем у мужчин. Женщинам мясо лучше есть часто, но немного. Иначе образуется много шлаков.

— Считается, что дыню надо вообще есть отдельно от других продуктов. Слышала такое утверждение.

— Я не понимаю, почему дыню нужно есть отдельно? Она довольно щадящий продукт, который хорошо переносится. Другой вопрос, что ее обычно едят много. Тут, скорее, опять срабатывает эффект переедания.

Наши предки питались невероятно разнообразно. Ели все, до чего могли дотянуться. Эта всеядность, которую мы унаследовали, позволяет и нам употреблять в пищу довольно широкий спектр продуктов. Охотники и собиратели в доисторические времена употребляли в пищу до 300 видов растений и до 200 видов животных. Сейчас, конечно, набор источников пищи гораздо скромнее.

И если человек необоснованно исключает из своего питания какие-то продукты, то наносится стратегический вред здоровью. То есть мы сами себе приближаем период дряхлости и старения из-за угнетения функциональной активности организма.

Если у вас появилась реакция на какой-то продукт, это может быть, к примеру, последствием приема антибиотиков. Во время ангины или другого заболевания врач прописал лекарства. Вы пропили, выздоровели, но этот же антибиотик изменил ваш микробный пейзаж.

В нашем кишечнике 1,5 кг различных бактерий, которые влияют на возможности пищеварения.

Бактерии могут добавить 10 процентов калорий к тому, что вы съели. И наоборот! Вы, наверное, слышали, что у полных людей есть такая проблема: особенный микробиологический пейзаж. В том числе и поэтому им сложно похудеть.

БЕЛКИ С УГЛЕВОДАМИ — СОЧЕТАТЬ МОЖНО

— Хотелось бы сделать акцент на традиционных русских блюдах. Борщ, например. Можно ли готовить мясо с картошкой?

— Обычно люди настороженно относятся к потреблению животной и растительной пищи вместе. Якобы белки и углеводы мешают друг другу усваиваться. Это неправда. Белки и углеводы перевариваются в разных местах пищеварительного тракта. Он вообще довольно сложный орган, а не трубопровод, как некоторые считают.

Больше того, было доказано: в сочетании друг с другом белки и углеводы перевариваются лучше, чем по отдельности. Поэтому, скажем, борщ вполне себе хорошее блюдо.

— А может ли быть полезной «котлета с булочкой», как бы она ни называлась?

— Почему нет? Но тут надо учитывать способ приготовления. Если пища прошла серьезную термическую обработку, гриль, жарку, больше 200–250 градусов, то на поверхности такого продукта образуются вещества, способные весьма негативно влиять на слизистую кишечника. Эти вещества могут «заставлять» бактерии стимулировать рост полипов, что в перспективе увеличивает риск онкологических заболеваний. Так что такого рода пища должна быть предназначена скорее для очень больших праздников. Один раз в два месяца, но никак не чаще!

Более подробная информация о правилах сочетаемости продуктов и принципах простого, полезного и доступного питания на портале проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» здоровое-питание.рф.