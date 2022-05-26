Центробанк объяснил снижение ключевой ставки до 11% ослаблением инфляции в России
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Идут с опережением графика. В ЦБ решили форсировать снижение ключевой ставки. Обычно эти решения принимаются раз в полтора месяца. Но ждать следующего планового заседания в регуляторе не стали. Снизили ключевую ставку сейчас. Это уже третий шаг. Ставка с завтрашнего дня будет составлять 11% годовых.
Обоснование такого шага простое – инфляция, по данным Росстата, за последнюю неделю не то что замедлилась. Она пошла вспять. Снижение, конечно, номинальное – всего 0,02%. Но оно знаковое.
- Последние данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса, - говорится в сообщении Центробанка.
Напомним, ключевая ставка в марте этого года экстренно поднялась с 9,5 до 20% годовых. Такое решение было вызвано разгоном инфляции и паникой среди вкладчиков. На это нужно было отреагировать. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.
- Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, - объяснили в ЦБ.
Как результат – ставки по всем банковским продуктам пойдут вниз. Сбережения станут менее доходными, а брать взаймы станет немного выгоднее. Удешевления кредитов просили предприниматели. Это даст им больше возможностей для развития.
Эксперты считают, что на этом шаге ЦБ не остановится. Снижение ключевой ставки продолжится. Возможно, к концу года она будет даже ниже, чем в начале.
- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, - говорится в сообщении Центробанка.
Если раньше в ЦБ прогнозировали, что накопленный рост цен по итогам года составит 18 – 23% годовых, то теперь даже не стали ничего уточнять. В Минэкономразвития уже снизили свои ожидания до 17,5% годовых. А президент вчера дал еще более оптимистичный прогноз – 15%. Для сравнения, с начала года цены уже выросли на 12%, то есть до конца года они вряд ли много прибавят.
По более долгосрочному прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5 – 7%, а в 2024 году вернется к целевому показателю – 4% годовых.
ВОПРОСЫ РЕБРОМ
Если у вас есть свободные деньги, еще есть возможность разместить их под более высокий, чем инфляция, процент. Банки предлагают по вкладам 11 – 13% годовых. Новая ставка начнет действовать лишь с завтрашнего дня. Поэтому сегодня, в четверг, еще можно сделать более выгодный вклад. Банкам требуется время, чтобы изменить депозитную политику.
При этом желательно разместить деньги лесенкой. Например, разбить всю сумму на несколько вкладов и положить их на разные сроки. Это позволит зафиксировать хороший доход на более длительное время.
- Банки последовательно отыгрывают динамику ключевой ставки. По данным нашего Индекса доходности вкладов, после апрельского заседания рыночные ставки по депозитам сроком от трех месяцев до года скорректировались на 1,2 - 3,2 процентных пункта. Текущее снижение знаменует усиление этого тренда, можно ожидать минус 2 - 3 процентных пункта по краткосрочным вкладам. По долгосрочным вкладам снижение будет менее выраженным, - говорит Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.
Чтобы сделать вклад более выгодным, можно воспользоваться разными способами.
Во-первых, выбирайте сезонные вклады. По ним, как правило, более высокие ставки.
Во-вторых, часть средств можно разместить в небольших банках, имеющих лицензию ЦБ. Им приходится конкурировать с крупными банками и предлагать более вкусные условия клиентам. Главное – размещать в них сумму не больше 1,4 млн рублей. Она страхуется государством.
И в-третьих, можно воспользоваться различными акциями. Например, на тех же «Финуслугах» можно получить бонус в 5% годовых к ставке, которую предлагает банк. Акция распространяется на первый открытый вклад. Бояться не стоит. Это финансовый маркетплейс, который имеет лицензию ЦБ № 1. Вклады на нем можно открыть удаленно – через портал госуслуг. Для этого нужно лишь один раз подтвердить свою личность, вызвав представителя сервиса на дом.
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