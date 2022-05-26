Центробанк объяснил снижение ключевой ставки до 11% ослаблением инфляции в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идут с опережением графика. В ЦБ решили форсировать снижение ключевой ставки. Обычно эти решения принимаются раз в полтора месяца. Но ждать следующего планового заседания в регуляторе не стали. Снизили ключевую ставку сейчас. Это уже третий шаг. Ставка с завтрашнего дня будет составлять 11% годовых.

Почему это произошло?

Обоснование такого шага простое – инфляция, по данным Росстата, за последнюю неделю не то что замедлилась. Она пошла вспять. Снижение, конечно, номинальное – всего 0,02%. Но оно знаковое.

- Последние данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса, - говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, ключевая ставка в марте этого года экстренно поднялась с 9,5 до 20% годовых. Такое решение было вызвано разгоном инфляции и паникой среди вкладчиков. На это нужно было отреагировать. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

- Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, - объяснили в ЦБ.

Как результат – ставки по всем банковским продуктам пойдут вниз. Сбережения станут менее доходными, а брать взаймы станет немного выгоднее. Удешевления кредитов просили предприниматели. Это даст им больше возможностей для развития.

Что дальше?

Эксперты считают, что на этом шаге ЦБ не остановится. Снижение ключевой ставки продолжится. Возможно, к концу года она будет даже ниже, чем в начале.

- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, - говорится в сообщении Центробанка.

Если раньше в ЦБ прогнозировали, что накопленный рост цен по итогам года составит 18 – 23% годовых, то теперь даже не стали ничего уточнять. В Минэкономразвития уже снизили свои ожидания до 17,5% годовых. А президент вчера дал еще более оптимистичный прогноз – 15%. Для сравнения, с начала года цены уже выросли на 12%, то есть до конца года они вряд ли много прибавят.

По более долгосрочному прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5 – 7%, а в 2024 году вернется к целевому показателю – 4% годовых.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Что делать вкладчикам?

Если у вас есть свободные деньги, еще есть возможность разместить их под более высокий, чем инфляция, процент. Банки предлагают по вкладам 11 – 13% годовых. Новая ставка начнет действовать лишь с завтрашнего дня. Поэтому сегодня, в четверг, еще можно сделать более выгодный вклад. Банкам требуется время, чтобы изменить депозитную политику.

При этом желательно разместить деньги лесенкой. Например, разбить всю сумму на несколько вкладов и положить их на разные сроки. Это позволит зафиксировать хороший доход на более длительное время.

- Банки последовательно отыгрывают динамику ключевой ставки. По данным нашего Индекса доходности вкладов, после апрельского заседания рыночные ставки по депозитам сроком от трех месяцев до года скорректировались на 1,2 - 3,2 процентных пункта. Текущее снижение знаменует усиление этого тренда, можно ожидать минус 2 - 3 процентных пункта по краткосрочным вкладам. По долгосрочным вкладам снижение будет менее выраженным, - говорит Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.

Как получить наиболее выгодную ставку?

Чтобы сделать вклад более выгодным, можно воспользоваться разными способами.

Во-первых, выбирайте сезонные вклады. По ним, как правило, более высокие ставки.

Во-вторых, часть средств можно разместить в небольших банках, имеющих лицензию ЦБ. Им приходится конкурировать с крупными банками и предлагать более вкусные условия клиентам. Главное – размещать в них сумму не больше 1,4 млн рублей. Она страхуется государством.

И в-третьих, можно воспользоваться различными акциями. Например, на тех же «Финуслугах» можно получить бонус в 5% годовых к ставке, которую предлагает банк. Акция распространяется на первый открытый вклад. Бояться не стоит. Это финансовый маркетплейс, который имеет лицензию ЦБ № 1. Вклады на нем можно открыть удаленно – через портал госуслуг. Для этого нужно лишь один раз подтвердить свою личность, вызвав представителя сервиса на дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11%

Регулятор отмечает, что последние недельные данные указывают на серьезное замедление текущих темпов роста цен (подробнее)

ЦБ рассказал, когда инфляция в России упадет до 4%

Банк России ожидает снижение инфляции до 5,0–7,0% в 2023 году (подробнее)