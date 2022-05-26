Что имел в виду Гоголь в повести «Нос»

А попробуйте, друзья мои, сегодня вновь перечитать повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос»! Фото: Shutterstock

А попробуйте, друзья мои, сегодня вновь перечитать повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос»! Сказать, что это актуально, значит ничего не сказать! И хотя эта необыкновенная история разворачивается в Санкт-Петербурге в середине девятнадцатого века, параллели с нашим непростым временем очевидны! Вот вам краткое изложение сути происходящего в стихах. Надеюсь, гоголевский смех сквозь слёзы будет нам всем полезен!

НОС

В XIX веке один малоросс

Написал непонятную повесть про нос.

Я сегодня вам, дети, открою секрет,

Что имел в виду Гоголь - великий поэт.

Отделился, друзья мои,

нос от лица.

Он решил суверенным вдруг быть до конца.

И пока то Лицо обращалось к врачу,

Нос молился: «Господь, я в Европу хочу!»

А майор Ковалёв был расстроен, меж тем!

Ну, ещё бы! Без носа нет жизни совсем.

Тут вошёл полицейский:

«Ваш нос? Боже мой!

Ехал в Ригу,

а мы его «хвать»

и домой!»

Начал нос на лицо прикреплять наш майор,

Ну, а тот не держался на нем, бузотёр.

А в апреле (там в тексте и дата стоит)

Обрело вдруг лицо человеческий вид.

Слава Богу, что нос возвратился в конце!

Рот, и нос, и глаза должны быть на лице.

Ещё как-то возможно прожить без волос…

Гоголь - гений.

Будь счастлив,

ввернувшийся ноZ!