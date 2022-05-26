Что имел в виду Гоголь в повести «Нос»

А попробуйте, друзья мои, сегодня вновь перечитать повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос»!
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А попробуйте, друзья мои, сегодня вновь перечитать повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос»! Сказать, что это актуально, значит ничего не сказать! И хотя эта необыкновенная история разворачивается в Санкт-Петербурге в середине девятнадцатого века, параллели с нашим непростым временем очевидны! Вот вам краткое изложение сути происходящего в стихах. Надеюсь, гоголевский смех сквозь слёзы будет нам всем полезен!
НОС
В XIX веке один малоросс
Написал непонятную повесть про нос.
Я сегодня вам, дети, открою секрет,
Что имел в виду Гоголь - великий поэт.
Отделился, друзья мои,
нос от лица.
Он решил суверенным вдруг быть до конца.
И пока то Лицо обращалось к врачу,
Нос молился: «Господь, я в Европу хочу!»
А майор Ковалёв был расстроен, меж тем!
Ну, ещё бы! Без носа нет жизни совсем.
Тут вошёл полицейский:
«Ваш нос? Боже мой!
Ехал в Ригу,
а мы его «хвать»
и домой!»
Начал нос на лицо прикреплять наш майор,
Ну, а тот не держался на нем, бузотёр.
А в апреле (там в тексте и дата стоит)
Обрело вдруг лицо человеческий вид.
Слава Богу, что нос возвратился в конце!
Рот, и нос, и глаза должны быть на лице.
Ещё как-то возможно прожить без волос…
Гоголь - гений.
Будь счастлив,
ввернувшийся ноZ!