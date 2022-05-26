Французское телевидение пригласило в эфир жён «азовцев», а те оказалась фанатками Гитлера

Жены украинских офицеров, сидевших в бункере "Азовстали", оказались не такими невинными овечками, как хотели. Фото: Неофициальный Безсонов "Z"

Иногда западная медиа-кампания по обелению украинских радикалов даёт сбои. 13 мая, в последние дни блокады полка «Азов» в подземельях мариупольской «Азовстали», французский телеканал BFM TV пригласил в эфирную студию двух жён офицеров одиозного подразделения — Катерину Прокопенко и Юлию Федосюк.

Катерина Прокопенко вещает на французском телевидении. Фото: СОЦСЕТИ

Те должны были делать картинку, трогательно рассказывая, как «злобные русские» угнетают их безвинных супругов. Но что-то пошло не так. Пользователи Сети раскопали совсем другие кадры с участием девушек. На одном фото — Катерина Прокопенко картинно делает нацистское приветствие (тот самый жест правой рукой «от сердца к солнцу»).

Катерина Прокопенко картинно делает нацистское приветствие Фото: СОЦСЕТИ

Или ещё снимок — девчонка, очень похожая на Катерину, гордо держит флаг со свастикой.

Не менее красноречивые факты всплыли и в деле её подруги Юлии Федосюк. Той самой, что в качестве «страдающей жены» ранее встречалась с самим Папой Римским. Пользователи сети выложили скриншоты её «сторис» — коротких фото-заметок из личных соцсетей. Например, снимок с подписью: «Спустя много лет ко мне вернулись книжки времён студенчества». И одна из оных: «Майн Кампф», человеконенавистнический манифест Адольфа Гитлера. (Одним из первых на это обратил внимание телеграм-канал «Медиакиллер».)

Сториз из соцсетей Юлии Федосюк с книгой Гитлера. Фото: СОЦСЕТИ

Возмутились пользователи и французского сегмента Сети. Получается, канал BFM TV с десятимиллионной аудиторией откровенно обеляет радикалов. Хотя сторонников украинского национализма в Киеве и Европе всё это не смущает. Свастики и другие нацистские эмблемы, которыми любят щеголять «азовцы», — от знамён до татуировок на теле — преподносятся как «патриотическая символика». А руна «вольфснагель» на логотипе «Азова» — это не слегка перелицованный знак одной из дивизий СС, а просто «память о древней украинской истории».

Впрочем, ни эти хитрости, ни грандиозная кампания с призывом спасти «Азов» в мировых СМИ не помогли. Уже через пять дней после «исторического» эфира на BFM TV — бойцы полка начали массово сдаваться в плен войскам России и ДНР и сейчас находятся в заключении в ожидании дальнейшей денацификации.

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