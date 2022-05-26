Дмитрий Песков: Наш МИД напряжённо борется с вакханалией в Европе

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Обозреватель "КП" Александр Гамов пообщался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым о текущей ситуации в мире.

… - Вот сегодня пришли сразу две похожие информации с промежутком 5-10 минут, - так начал в четверг, 26 мая, разговор с официальным представителем Кремля журналист «Комсомольской правды». - В первой говорится о том, что неизвестные нарисовали символику украинского формирования «Азов» на стене за мемориалом советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, это в Вене произошло. И там вот с этим явлением борется наш посол Дмитрий Любинский. Он говорит, что неоднократно все это безобразие происходит. И Суворовский крест в Альпах - об этом во второй информации - постоянно разрисовывают. И наше постпредство при ООН в Женеве с этим борется. Я почему вот говорю о постпредствах, о посольствах… Может быть, это все-таки не только их уровень, а Москва, Смоленская площадь тоже должны этим заняться? Может быть, даже и Кремль должен защитить наши святыни, наши символы? Потому что послы ничего с этим не могут сделать. Мы еще ни разу не вызвали по этому поводу дипломатов вот этих государств - которые здесь, у нас в Москве. Почему в их странах этому потворствуют, почему они так позорятся на весь мир?

- А кто вам сказать, что мы ни разу не вызвали?

- Не знаю, я вот ищу эту информацию…

- Понимаете, в чем дело? Министерство иностранных дел - оно ежедневно работает весьма напряженно. И ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе вот с этими вот, с этой вакханалией, да, которая сейчас во многих европейских странах имеет место. И дипломатам нашим очень непросто приходится.

Но, тем не менее, они все равно прикладывают возможный максимум усилий для того, чтобы этому противодействовать. Выходят на связь с официальными властями. Хотя это очень-очень непросто сейчас.

- То есть, Дмитрий Сергеевич, вы считаете, что достаточно, да, мер принимается для того, чтобы вот эту вот вакханалию прекратить?

- Все возможные, допустимые дипломатической практикой и межгосударственными отношениями меры принимаются.

- Спасибо.

- Просто слишком много вакханалий, к сожалению…

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