Большие деньги - большие проблемы: сколько потеряют на продаже элитного жилья в России Наргиз, Лобода и другие изгнанные звезды

Певица Наргиз Закирова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полвека без России: Светлане Лободе, Верке Сердючке, Максу Барских, Ивану Дорну и другим украинским звездам, а теперь и "нашей" Наргиз Закировой (которая на самом деле гражданка США родом из Узбекистана) запрещено появляться в РФ до 2072 года, то есть фактически, на всю оставшуюся жизнь. А ведь многие изгнанники, купавшиеся в любви российских зрителей, успели порядком обрусеть: обзавелись апартаментами в центре столицы и роскошными загородными домами, открыли бизнес... Как теперь спасать все это - большой вопрос.

- У меня дома в разных странах. Это и Россия, и Европа, и Дубай, - рассказывала в свое время Лобода. Хотя на самом деле в Москве у артистки, как писали СМИ, минимум две квартиры. Первая - скромная "трешка" на юго-западе Москвы - по официальной версии, досталась Светлане в наследство от бабушки в 2013 году. Через несколько лет певица приобрела роскошные апартаменты у метро "Курская": цены на жилплощадь в этом районе начинаются от 40 млн рублей. Кроме того, Светлане приписывают и загородный дом в элитном поселке Подмосковья стоимостью около 70 млн.

Не бедствовала в России и певица Наргиз: за годы популярности звезда "Голоса" успела обзавестись собственными квадратными метрами.

- В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости, - обмолвился адвокат артистки Бахром Исмаилов.

Однако, наличие друзей или даже родственников в нынешний ситуации не спасет. Вывести большие деньги из России, например, от продажи недвижимости, в условиях санкций - целый квест. Валюту можно отправлять за рубеж в очень ограниченных количествах, а рубли из-за многочисленных блокировок фактически остаются "заперты" в России. Так что звездам-изгнанникам предстоят большие потери.

- С выводом денег у знаменитостей будут большие проблемы. Однако, одна лазейка все-таки есть: можно продать в России недвижимость, перевести деньги в криптовалюту и конвертировать ее за рубежом в нужную валюту, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Еще полгода назад к крипте многие относились как к фантастике, но сегодня это один из самых распространенных способов для крупных финансовых операций даже для "чайников". Тем более, что наложить санкции на криптовалюту очень сложно: ее, конечно, можно запрещать, но ей все равно продолжат пользоваться.

Адвокат Андрей Алешкин.

Однако, у такой схемы есть один существенный минус.

- Так как криптовалюта обменивается на бирже, то биржа непременно возьмет свой процент. Плюс конвертация курса, всякие посреднические услуги. Я полагаю, что в случае продажи недвижимости с помощью крипты потери могут составить до 30% от стоимости актива - именно такая цифра сейчас средняя по рынку. То есть продавец получит на треть меньше, чем он бы получил в рублях, - спрогнозировал адвокат.